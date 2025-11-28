«Калассально!»: как Мединский преподал урок истории Врунгильде Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас обвинила Россию в нападении на членов гитлеровской коалиции во время Второй мировой войны. По ее словам, за последние 100 лет РФ якобы атаковала более 19 государств. Эксперты отмечают, что еврочиновница, выступающая с абсурдными заявлениями, преследует практическую цель. Как на слова Каллас отреагировали Мария Захарова и Владимир Мединский — в материале NEWS.ru.

В чем глава евродипломатии Каллас обвинила Россию

Каллас сделала на пресс-конференции очередное антироссийское заявление. По ее словам, за последний век ни одна страна не нападала на РФ. Она добавила, что Россия за это время якобы атаковала 19 государств, причем некоторые по три-четыре раза.

Глава евродипломатии также прокомментировала перспективы урегулирования украинского конфликта после того, как президент США Дональд Трамп предложил мирный план. Она заявила, что в любом соглашении Западу следует сосредоточиться на том, чтобы добиться от России уступок и «прекращения агрессии навсегда». По словам Каллас, если страны ЕС хотят предотвратить продолжение конфликта на Украине, то им нужно добиваться ограничения численности армии РФ и ее военного бюджета.

Комментируя слова главы евродипломатии, официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала ее Врунгильдой. Дипломат задалась вопросом, сможет ли Каллас ответить, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства за последние 100 лет.

«Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю, почему меня сегодня на брифинге журналисты попросили прокомментировать отказ госсекретаря США Рубио с ней встречаться — это небезопасно», — подчеркнула Захарова.

Помощник президента РФ Владимир Мединский иронично назвал высказывания главы евродипломатии «калассальными» научными открытиями в области военной истории. Он напомнил ей, кого и когда якобы атаковала Россия.

Мединский привел в пример «вероломное нападение» на Японию в русском Порт-Артуре в 1904 году, на Германию в западных губерниях Российской империи в 1914-м, на Англию в Мурманске, США в Архангельске, Францию в Одессе, а также на Японию и Америку во Владивостоке и Сибири в 1918 году.

«1919 год. Россия „нападает“ на молодую независимую Эстонию под Псковом и еще более независимую Польшу под Киевом. 1941 год. Вершина вероломства! „Нападение“ на беззащитную Германию в белоснежных полях под Москвой», — сказал Мединский.

Как в ЕС критикуют Россию

Каллас известна русофобскими высказываниями, которые нередко вызывают недовольство даже у представителей государств ЕС. В 2022 году она заявила, что посещение стран Европы — привилегия, которой нужно лишить жителей РФ. На Мюнхенской конференции в феврале 2025 года глава евродипломатии отказалась признать гибель российских граждан в результате нападений военных ВСУ.

Спустя несколько месяцев СМИ сообщили, что руководство ЕС недовольно риторикой и действиями Каллас. Служба внешней разведки России заявила, что главу евродипломатии отстранили от разработки стратегических планов Европы в области обороны, а ее текущая роль в обсуждении урегулирования украинского конфликта была сведена к нулю.

Не жалуют Каллас и в США. 25 ноября стало известно, что глава Госдепа Марко Рубио избегает встреч с евродипломатом из-за ее напряженных отношений с Вашингтоном. Как отмечает Politico, от Каллас отвернулся даже самый проевропейски настроенный представитель команды Трампа.

Политолог, президент «Фонда исторической перспективы» Наталия Нарочницкая в беседе с NEWS.ru связала высказывания Каллас об РФ с попытками переписать историю.

«Чушь, которую она несет, лучше вообще не комментировать — не стоит того. Это недоразумение в европейской истории, когда невежественные представители комариных точек на карте Европы управляют политикой региона. Рубио, который не захотел встречаться с Каллас, показал, как великие державы относятся к подобным персонажам в серьезных политических вопросах», — пояснила эксперт.

Зачем в ЕС делают из России врага

27 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова зафиксировать на бумаге отсутствие намерений нападать на Европу. По словам главы государства, те европейские политики, которые убеждают население ЕС в якобы агрессивных планах РФ, немножко не в себе.

«Трудно сказать, чем они руководствуются, но с нашей точки зрения, это полная чушь и ложь», — подчеркнул Путин.

Политолог, экс-руководитель рабочей группы по противодействию искажению истории Института стран СНГ Игорь Шишкин в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что у русофобских высказываний европейских политиков есть четкая практическая цель.

«Над заявлениями Каллас можно сколько угодно смеяться и говорить, какая она дура. Но ее высказывания показывают, как в Европе представляют нашу страну. Наполеон в свое время шел спасать Европу от „страшно агрессивной“ Российской империи — никакой агрессии, боже упаси», — отметил эксперт.

По словам Шишкина, в гитлеровской Германии также выступали с антироссийскими заявлениями.

«Разве Гитлер не говорил, что спасает Европу от „агрессивных русских“ и большевиков? Европейцы принимали это за чистую монету. <…> Лет 10 назад многие хохотали над словами тогдашнего премьера Украины Арсения Яценюка, будто СССР сначала напал на Украину, чтобы затем напасть на Германию. Было много зубоскальства, но сейчас выясняется, что такая трактовка Второй мировой засела в мозгах многих украинцев, а теперь и европейцев», — подчеркнул собеседник.

Политолог отметил, что антироссийская риторика в ЕС напрямую связана с подготовкой мирных переговоров по Украине. Такие политики, как Каллас пытаются объяснить населению, почему Брюссель противится этому процессу.

«Какой может быть мир с империей зла? Европа стоит на дыбах, чтобы не допустить завершения конфликта. Европейским лидерам не нужен мир на Украине, потому что любое окончание боевых действий, которое не предусматривает стратегического поражения России, воспринимается как конец европейского доминирования и закат Европы», — резюмировал Шишкин.

