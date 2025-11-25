Чарли Кирка «заказал» Макрон? За что на самом деле убили соратника Трампа

В деле об убийстве политического активиста и соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка появился «французский след». Журналистка Кэндис Оуэнс утверждает: с ней связался высокопоставленный сотрудник правительства Пятой республики и рассказал, что киллера готовили в Париже. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают это доказательством обострения политического противостояния Европы и Штатов. Кто на самом деле стоит за гибелью Кирка и чем он насолил французам — в материале NEWS.ru.

Что Оуэнс рассказала о гибели Кирка

Ведущая подкаста и американская правая активистка Кэндис Оуэнс 22 ноября написала в своей соцсети Х, что беседовала с неназванным сотрудником французского правительства, пролившим свет на заказчиков покушения на Кирка. По словам источника, убийца сторонника Трампа «проходил обучение в 13-й бригаде французского легиона». Оуэнс отметила, что связавшийся с ней человек предоставил доказательства своей работы на правительство, однако сама журналистка в публикации их не привела.

Вскоре эту версию в своих соцсетях прокомментировал основатель Telegram Павел Дуров, которому теория Оуэнс показалась правдоподобной. По его словам, достаточно лишь проанализировать все, что погибший когда-либо говорил о политике президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы понять предполагаемые мотивы Парижа.

Так, подчеркнул Дуров, Кирк призывал ввести 300-процентные таможенные пошлины для Франции, пока местные власти не снимут с Дурова обвинения, связанные с недостаточной модерацией контента в Telegram и отказом от сотрудничества с французскими силовиками.

Чем занимался и кому мешал Чарли Кирк

Убийство Чарли Кирка произошло 10 сентября 2025 года. Активист был застрелен во время своего выступления в Университете долины Юта. Во время митинга неизвестный открыл по Кирку огонь, в результате чего тот получил смертельное ранение в шею.

Спустя два дня американские правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 22-летний Тайлер Робинсон. Шериф округа Вашингтон Нейт Бруксби заявил, что предполагаемый киллер сдался властям добровольно, поскольку осознавал неизбежность своей поимки. Робинсону может грозить смертная казнь.

Кирк был известен как один из основателей организации Turning Point USA. Она занимается продвижением консервативных идей, принципов свободного рынка, традиционных ценностей в школах и университетах США. Активист также открыто выступал против предоставления военной помощи Украине и призывал восстановить дипломатические отношения с Россией.

Фотография Чарли Кирка выставлена ​​во время панихиды Фото: Paul Weaver/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Международный военный эксперт Александр Артамонов в беседе с NEWS.ru поставил версию о причастности Франции к убийству американского активиста под сомнение.

«Франция не проводила ни одной операции против американского высшего истеблишмента за всю историю существования США. Поэтому говорить о том, что Париж обладает в этом плане большими возможностями и может полезть на поляну ЦРУ, не приходится», — пояснил он.

Можно ли верить словам Оуэнс

По словам Оуэнс, ее источник также рассказал о подготовке Парижем покушения на саму активистку. Вероятно, это связано с давним конфликтом между ней и семьей президента Франции Эммануэля Макрона: Кэндис давно продвигает теорию о том, что жена политика Брижит является биологическим мужчиной. Из-за этого глава Пятой республики и его супруга подали на Оуэнс в суд.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что заявления о причастности Франции к убийству Кирка могут быть вбросом и одним из элементов пиара для самих Оуэнс и Дурова, у которых «давние счеты» с Парижем. Однако в то же время такие обвинения — часть серьезного политического и политтехнологического процесса, считает эксперт.

Кэндис Оуэнс Фото: m9rppfh5c/www.capitalpictures.com/Global Look Press

«Заявления Кэндис Оуэнс стоит рассматривать как свидетельство развертывания глобального политического противостояния — как в политике США, так и в мире в целом», — пояснил Ордуханян.

Журналист Владимир Банченко, живший и работавший во Франции, придерживается схожего мнения. В беседе с NEWS.ru он не стал полностью исключать причастности Парижа к гибели Кирка.

«Если все-таки допустить, что Париж решился на террористическую атаку против американского гражданина, то можно смело сказать — это конец эпохи американского империализма. Теперь вчерашние лакеи находят в себе силы лупить бывшего хозяина, не стесняются этого и не боятся. Важно даже не то, правда это или нет, а то, что такие теории всерьез обсуждаются. Их стали озвучивать в публичном пространстве, а значит, единству западного мира во главе с Вашингтоном точно приходит конец», — резюмировал Банченко.

