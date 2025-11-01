Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 02:00

Рейтинг Макрона упал до 11%: что с другими лидерами ЕС, почему им не верят

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Dante Badano/Psnewz/Global Look Press

Уровень одобрения президента Франции Эммануэля Макрона достиг рекордно низкого уровня, составив 11%. Только за последний месяц показатель упал сразу на 5%. С кризисом доверия столкнулись и другие европейские политики. Как население стран ЕС разочаровалось в своих лидерах и кто в этом виноват — читайте в материале NEWS.ru.

Почему Макрон так раздражает французов

По данным социологической компании Verian Group, Эммануэль Макрон повторил антирекорд своего предшественника Франсуа Олланда, рейтинг которого в ноябре 2016 года, после выхода книги «Президент не должен так говорить», упал до 11%. В конечном счете это заставило его отказаться от участия в выборах на второй срок.

Только за последний месяц рейтинг Макрона упал сразу на 5%. Он уже исчерпал свой резерв доверия, объяснил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров.

«Резонансные и сложные, непопулярные реформы, которые необходимы для того, чтобы Франция могла экономически развиваться более стремительно, он предложить не может, потому что они не пройдут в парламенте. В этих условиях ему остается только проявлять активность во внешней политике, пытаясь компенсировать свою слабость и ненужность в политике внутренней. Это тоже ему не удается», — сказал он.

По словам эксперта, ситуация в стране не улучшается, новые кардинальные решения, которые могут изменить ее, не принимаются, а уровень жизни становится все ниже.

«Вся эта украинская проблематика, которую двигает Макрон, порядком надоела населению. Масла в огонь подлили последние громкие заявления начальника генштаба Франции Фабьена Мандона, что в 2026 году Франция готова разместить военные контингенты на Украине. Все это не прибавляет оптимизма рядовым французам. А Макрону уже нечего предъявить избирателям. Ему надо дотянуть до конца своего мандата, чтобы не подвести страну к еще большему нагнетанию ситуации, которая сложилась сейчас», — добавил Федоров.

Фабьен Мандон Фабьен Мандон Фото: Global Look Press

Макрона политически «похоронили» даже бывшие сторонники, например, экс-премьер Эдуар Филипп, который потребовал проведения досрочных парламентских выборов, а потом добровольно ушел в отставку.

«Я уже не говорю про скандалы, связанные с его женой, которые не добавляют популярности его образу. В таких условиях не удивительно, что бо́льшая часть французов желает его скорейшего ухода», — отметил эксперт.

Почему остальные европейские лидеры теряют доверие

Похожая ситуация складывается в других странах Европы. Так, рейтинг Лейбористской партии Великобритании, возглавляемой премьер-министром Киром Стармером, снизился до самого низкого уровня за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные нового опроса YouGov. Только 17% британцев заявили, что готовы проголосовать за лейбористов, если бы выборы состоялись завтра.

В начале октября социологи фиксировали падение популярности канцлера Германии Фридриха Мерца. Согласно результатам опроса, 71% респондентов недовольны политикой лидера ХДС, тогда как положительно ее оценивают лишь 26%.

«Корни этой ситуации в том, что американцы провели блестящую финансовую операцию под названием „Мегавклады“. Крупные американские компании стали предлагать инвестиционные программы внутри страны. И фактически все население США вложило деньги в эти программы. У них появились мегаденьги, триллионы долларов. И на эти средства они стали скупать активы Европы», — рассказал NEWS.ru член научного совета Института социально-политических исследований РАН Вадим Евсеев.

По его словам, сейчас практически все крупные европейские предприятия и банки так или иначе принадлежат компаниям из США. «Они могут делать с Европой все, что угодно», — заявил эксперт

В результате лидеры Европы вынуждены отстаивать интересы американских корпораций, а не собственного населения, отсюда — падение уровня жизни, а вслед за ним и обрушение рейтингов европейских политиков.

К чему приведет кризис легитимности в Европе

По словам Евсеева, хотя социальная напряженность в ЕС растет, до открытых гражданских конфликтов еще далеко. «Та сила, которая могла бы оказать сопротивление действующим властям и возглавить народные протесты, — это профсоюзы. Но у профсоюзов те же самые деньги, вложенные в акции корпораций США. Для финансирования своей деятельности они тоже должны обратиться туда. Замкнутый круг», — пояснил эксперт.

По его мнению, профсоюзы могу поднять людей в Европе на массовые забастовки и даже на открытый конфликт с властями, но лишь в том случае, если получат одобрение от своих «финансовых доноров» из США.

«Это будут решать режиссеры, которые находятся за океаном», — заключил политолог.

