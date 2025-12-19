Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 16:58

Во Франции оценили слова Макрона о необходимости диалога с Россией

Филиппо: Макрон проявил здравый смысл в заявлении о Путине

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Barbara Neyman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон проявил здравый смысл, заявив о необходимости возобновить диалог между Европой и Россией, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным, написал в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, конструктивные заявления глава государства начал делать после неудачи инициативы по изъятию российских активов.

Макрон проявляет здравый смысл, заявляя о своем намерении возобновить полноценный и надлежащий диалог с Россией в ближайшие недели! Этот диалог совершенно очевиден, но ему потребовались годы, чтобы об этом сказать! — написал Филиппо.

Президент России ранее отметил, что страны Запада сознательно формируют из России «образ врага», чтобы прикрыть свои ошибки. По его словам, таким образом недружественные страны пытаются отвлечь внимание граждан от собственных политических и экономических просчетов.

Говоря о генеральном секретаре НАТО Марке Рютте, Путин назвал его умным и эффективным политиком, но резко раскритиковал его риторику о войне с Россией. Российский лидер призвал Рютте прочитать новую Стратегию национальной безопасности США.

