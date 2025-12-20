Новый год-2026
20 декабря 2025 в 10:50

Украинское командование перевело в пехоту служащих в ПВО

РИА Новости: ВСУ отправили в пехоту служащих в ПВО в Сумской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Командование Вооруженных сил Украины в Сумской области отправило в пехоту военнослужащих сил противовоздушной обороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Согласно его сведениям, речь идет о подразделениях 5-й отдельной тяжелой механизированной и 66-й отдельной механизированной бригад. Они базировались в ДНР и Днепропетровской области.

Командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады и 66-й отдельной механизированной бригады из ДНР и Днепропетровской области, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинской армии оставили передовые позиции. Солдаты сбежали с поля боя. При этом не уточняется, на каком направлении это произошло.

Вместе с этим Лиманское направление в зоне СВО становится крайне тяжелым испытанием для ВСУ и превращается в бойню. Помимо этого, данный участок является напоминанием Киеву о провальном отступлении из Северска.

