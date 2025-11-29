День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 18:33

Российские десантники ликвидировали украинских пехотинцев

ВС России с помощью дронов уничтожили пехоту ВСУ при ротации под Запорожьем

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
ВС России в ходе СВО на Украине ликвидировали группу пехоты Вооруженных сил Украины при ротации в Запорожской области, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, за задачу отвечало подразделение войск беспилотных систем новороссийских десантников. Инцидент произошел в одном из населенных пунктов на Ореховском направлении.

Благодаря профессиональной работе операторов БПЛА Новороссийского горного соединения ВДВ FPV-дроны настигли украинских националистов до того, как они скрылись в укрытии, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Красноармейском направлении ВСУ потеряли до 280 бойцов, бронеавтомобиль, пикап и артиллерийское орудие за сутки. Российские войска продолжают наступление, вытесняя противника из Димитрова и Красноармейска (Покровска). В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии освобождают микрорайоны Восточный, Западный и южную часть города. В Красноармейске продолжаются бои в микрорайонах Центральный и Динас, также зачищается Ровное.

Минобороны РФ
ВСУ
ликвидация
десантники
пехота
