Российские десантники ликвидировали украинских пехотинцев ВС России с помощью дронов уничтожили пехоту ВСУ при ротации под Запорожьем

ВС России в ходе СВО на Украине ликвидировали группу пехоты Вооруженных сил Украины при ротации в Запорожской области, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, за задачу отвечало подразделение войск беспилотных систем новороссийских десантников. Инцидент произошел в одном из населенных пунктов на Ореховском направлении.

Благодаря профессиональной работе операторов БПЛА Новороссийского горного соединения ВДВ FPV-дроны настигли украинских националистов до того, как они скрылись в укрытии, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Красноармейском направлении ВСУ потеряли до 280 бойцов, бронеавтомобиль, пикап и артиллерийское орудие за сутки. Российские войска продолжают наступление, вытесняя противника из Димитрова и Красноармейска (Покровска). В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии освобождают микрорайоны Восточный, Западный и южную часть города. В Красноармейске продолжаются бои в микрорайонах Центральный и Динас, также зачищается Ровное.