29 ноября 2025 в 05:57

ВСУ за сутки потеряли почти 300 военных

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
ВСУ за сутки потеряли до 280 военных и артиллерийское орудие на Красноармейском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что ВС РФ продолжают выбивать противника из разных районов Димитрова.

В населенном пункте Димитров штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. За сутки на Красноармейском направлении уничтожено до 280 военнослужащих, бронеавтомобиль, пикап и артиллерийское орудие, — отметили в МО.

Там указали, что в Красноармейске (украинское название — Покровск) штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Динас. Кроме того, идет зачистка населенного пункта Ровное.

В Минобороны до этого передавали, что российские войска освободили село Затишье, которое находится в Запорожской области. По данным ведомства, работу выполнили подразделения Восточной группировки войск.

Ранее стало известно, что ВС России продолжают операцию по зачистке Красноармейска (Покровска) на территории ДНР от бойцов украинской армии. Глава региона Денис Пушилин уточнил, что интенсивные боевые действия ведутся на фоне городской застройки.

