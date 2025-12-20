Новый год-2026
20 декабря 2025 в 08:50

Сразу две украинские бригады сбежали с передовых позиций

РИА Новости: бойцы 72-й и 127-й украинских бригад сбежали с передовых позиций

ВС Украины ВС Украины Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины оставили передовые позиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Согласно его сведениям, солдаты сбежали с поля боя. При этом не уточняется, на каком направлении это произошло.

Бегством покинули передовые позиции подразделения 72-й отдельной механизированной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады, — говорится в сообщении.

Ранее штурмовик с позывным Трофим из новороссийского горного соединения ВДВ рассказал, что украинские силы атаковали беспилотниками своих же солдат, опознавая их по нарукавным повязкам. Как пояснил военный, это происходило при выводе пленных с позиций. По его словам, ВСУ не жалели беспилотников для ударов по отступающим сослуживцам.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ продолжают предпринимать активные, но безрезультатные попытки изменить ситуацию на Купянском направлении в Харьковской области. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

