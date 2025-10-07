Бывший премьер Франции призвал Макрона провести президентские выборы

Президенту Франции Эммануэлю Макрона нужно объявить досрочные выборы главы государства, заявил радиостанции RTL бывший премьер-министр республики Эдуар Филипп. При этом он отметил, что не поддерживает немедленную отставку французского лидера.

Он поступил бы достойно, если бы назначил премьер-министра <…>, а затем провел досрочные президентские выборы, — сказал Филипп.

При этом задачей нового премьер-министра должна стать подготовка госбюджета, добавил Филипп.

Ранее и. о. министра по вопросам равноправия и по борьбе с дискриминацией во Франции Аврора Берже заявила, что Макрон не покинет свой пост в условиях текущего политического кризиса. Она объяснила это тем, что он был избран демократическим путем.

До этого глава парламентской фракции партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано заявила, что Макрон должен покинуть свой пост. Она подчеркнула, что за последний год в стране уже сменились три премьер-министра. 6 октября глава правительства Франции Себастьян Лекорню подал в отставку, Макрон принял его заявление.