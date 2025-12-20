Предприятие оборонной промышленности Украины, колонны военной техники и места дислокации подразделений ВСУ подверглись ударам со стороны Вооруженных сил РФ, заявила пресс-служба Министерства обороны России. Для этого были задействованы БПЛА, авиация и другие средства поражения.

Нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, колоннам военной техники <...> пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах в 152 районах, — сказали в министерстве.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что в Сумской области командование Вооруженных сил Украины перевело в пехотные подразделения военнослужащих из частей противовоздушной обороны. Речь идет о военных из 5-й отдельной тяжелой механизированной и 66-й отдельной механизированной бригад. В свое время эти подразделения базировались на территории Донецкой Народной Республики и в Днепропетровской области.

До этого штурмовик с позывным Трофим из новороссийского горного соединения ВДВ рассказал о случае атаки украинскими силами собственных солдат. По его словам, по ним ударили с помощью беспилотников, опознавая по нарукавным повязкам. Как пояснил военный, это произошло во время вывода пленных с боевых позиций.