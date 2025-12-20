«Стекаются ручейками»: Захарова о провальных попытках Запада изолировать РФ Захарова: в Россию стекаются люди со всего мира несмотря на усилия Запада

Граждане других государств стекаются в Россию несмотря на попытки Запада изолировать страну, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на Екатерининском форуме в Москве. По ее словам, которые передает РИА Новости, речь идет о людях, поддерживающих политику российских властей и желающих стать частью страны.

Ручейками со всего мира к нам стекаются люди, которые не только поддерживают нас там, в своих странах, борются за здравомыслие у себя на родине, но в том числе и которые хотят стать частью нашей страны, — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что для некоторых, как для экс-помощницы бывшего президента США Джо Байдена Тары Рид, переезд в Россию и получение российского паспорта — это вопрос спасения. Екатерининский форум как раз и стал площадкой, помогающей таким людям осуществить этот жизненно важный выбор, резюмировала представитель МИД.

Ранее Захарова высмеяла президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о существовании якобы множества российских лидеров «Владимиров Путиных». По словам дипломата, украинский политик выглядит глупо. Она призвала его заняться делом вместо озвучивания странных мыслей.