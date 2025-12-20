В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние праздники

Новый год-2026
19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин продолжит работу в новогодние праздники, поскольку у него нет выходных дней, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что российский лидер трудится круглый год.

У него же нет выходных в общечеловеческом понимании. Он все равно работает постоянно. Другое дело, будут ли [у президента] публичные мероприятия или нет, этого мы пока не знаем. Но они могут появиться в любой момент, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал, что президент России в ночь на 1 января 2026 года в очередной раз обратится к гражданам страны с новогодним поздравлением из Кремля. Запись обращения еще не производилась, однако его формат останется неизменным.

До этого Путин воплотил в жизнь мечту пятилетнего Тимура, который в рамках акции «Елка желаний» загадал попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Для мальчика организовали встречу с майором ДПС Павлом Медниковым. Также российский лидер исполнил новогодние мечты двоих детей, обратившихся к нему в рамках подготовки к ежегодной прямой линии.

