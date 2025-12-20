В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние праздники Песков: в новогодние праздники Владимир Путин будет работать

Президент России Владимир Путин продолжит работу в новогодние праздники, поскольку у него нет выходных дней, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что российский лидер трудится круглый год.

У него же нет выходных в общечеловеческом понимании. Он все равно работает постоянно. Другое дело, будут ли [у президента] публичные мероприятия или нет, этого мы пока не знаем. Но они могут появиться в любой момент, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал, что президент России в ночь на 1 января 2026 года в очередной раз обратится к гражданам страны с новогодним поздравлением из Кремля. Запись обращения еще не производилась, однако его формат останется неизменным.

До этого Путин воплотил в жизнь мечту пятилетнего Тимура, который в рамках акции «Елка желаний» загадал попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Для мальчика организовали встречу с майором ДПС Павлом Медниковым. Также российский лидер исполнил новогодние мечты двоих детей, обратившихся к нему в рамках подготовки к ежегодной прямой линии.