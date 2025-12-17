Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 10:17

Путин исполнил новогодние мечты детей

Путин исполнил желания двух школьников, обратившихся к нему на прямую линию

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин исполнил новогодние мечты двух детей, обратившихся к нему в рамках подготовки к ежегодной прямой линии. Подарки получили 11-летний Владимир, который попросил у президента-тезки кимоно, и юнармеец Егор из Алтайского края, мечтавший полетать на сверхлегком самолете, передает «Россия 24».

Хотел получить на Новый год подарок от президента. Удивительное чувство — сам президент дарит кимоно, это же не просто кто-то подарит, — поделился Владимир.

Юнармеец Егор, несмотря на имевшиеся проблемы со здоровьем, получил возможность полетать на сверхлегком самолете. В своем обращении Егор объяснил, почему написал именно президенту: Путин уже помогал другим детям, поэтому и он решил попробовать.

Ранее Путин поговорил по телефону с 13-летней Ксенией Мазневой из Санкт-Петербурга, которая стала участницей благотворительной акции «Елка желаний». Глава государства исполнил мечту семиклассницы, которая хотела попробовать себя в роли ведущей новостей. Вместе с журналисткой Екатериной Андреевой девочка записала подводку в виртуальной студии Первого канала, а также к сюжету программы «Время».

Россия
президент РФ
Владимир Путин
мечты
дети
Новый год
