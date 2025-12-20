Мирошник объяснил, чем солдаты ВСУ отличаются от фашистов Мирошник: боевики ВСУ отличаются от гитлеровцев только более современным оружием

Военнослужащие ВСУ отличаются от участников гитлеровских подразделений использованием более современных видов вооружения, заявил в интервью NEWS.ru посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Во всем остальном они идентичны, полагает собеседник.

Открываем книжки про 1943 год. Будто о сегодняшней Украине написано, с небольшими технологическими изменениями. Если гитлеровцы ходили с автоматами «Шмайссер» и бомбили с «Мессершмиттов», то ВСУ используют удары дронами, а «Шмайссер» — модифицированный, поставленный современными европейскими производителями. А в остальном то же самое — ненависть, издевательства, мародерства, грабежи, насилие и невыносимые условия для жизни, — отметил Мирошник.

Он добавил, что лично общается с жителями курского приграничья, которые пострадали от действий военнослужащих ВСУ во время вторжения украинской армии. По его словам, это очень тяжелые с моральной точки зрения беседы.

Разговариваешь с матерью, у которой застрелили сына, или с женщиной, потерявшей мужа. Описывают в деталях, нет сомнений, что произошло именно так. Все это переворачивает сознание. Ну и сотни рассказов людей об атмосфере оккупации, что такое жить на территории под контролем украинских боевиков, — резюмировал он.

Ранее Мирошник рассказал, как изнасиловавший в Курской области местную жительницу и впоследствии взятый в плен военнослужащий ВСУ по фамилии Пабрисенко на допросе заявил, что «давно не имел отношений с женщинами». Собеседник добавил, что военный не выглядел человеком, который раскаивается в совершенных действиях.