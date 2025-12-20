Во Франции предрекли смерть одной из отраслей из-за членства в ЕС

Политик Филиппо призвал Францию выйти из ЕС для спасения сельского хозяйства

Францию ожидает гибель сельского хозяйства, написал на своей странице в социальной сети X лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он высказался о возможном подписании соглашения о свободной торговле между ЕС и странами МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки) в январе. Филиппо убежден, что Франции нужно выйти из ЕС, если она хочет спасти сельское хозяйство.

[Необходимо] включить frexit (выход Франции из ЕС. — NEWS.ru) во все области борьбы, поскольку нет никакого другого решения для спасения нашего французского сельского хозяйства! — заявил политик.

Филиппо также обратился к французским фермерам. Он призвал их усилить акции протеста. Кроме того, политик потребовал заблокировать главный продовольственный рынок Рюнжи на юге Парижа.

Ранее Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон проявил здравый смысл, заявив о необходимости возобновить диалог между Европой и Россией, в том числе с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, конструктивные заявления глава государства начал делать после неудачи инициативы по изъятию российских активов.