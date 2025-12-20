Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 15:53

Во Франции предрекли смерть одной из отраслей из-за членства в ЕС

Политик Филиппо призвал Францию выйти из ЕС для спасения сельского хозяйства

Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Францию ожидает гибель сельского хозяйства, написал на своей странице в социальной сети X лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он высказался о возможном подписании соглашения о свободной торговле между ЕС и странами МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки) в январе. Филиппо убежден, что Франции нужно выйти из ЕС, если она хочет спасти сельское хозяйство.

[Необходимо] включить frexit (выход Франции из ЕС. — NEWS.ru) во все области борьбы, поскольку нет никакого другого решения для спасения нашего французского сельского хозяйства! — заявил политик.

Филиппо также обратился к французским фермерам. Он призвал их усилить акции протеста. Кроме того, политик потребовал заблокировать главный продовольственный рынок Рюнжи на юге Парижа.

Ранее Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон проявил здравый смысл, заявив о необходимости возобновить диалог между Европой и Россией, в том числе с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, конструктивные заявления глава государства начал делать после неудачи инициативы по изъятию российских активов.

Франция
сельское хозяйство
фермеры
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые «Папины дочки», слухи о романе с Арзамасовой: как живет актер Бледный
Германию охватил кризис недоверия к правительству Мерца
Раскрыто, какой подарок сделал пятилетний мальчик Путину
«Никуда не делся»: стало известно о встречах Ермака и Зеленского под Киевом
ВСУ начали морить голодом 800 мирных жителей
Стало известно, почему Зеленский медлит с поисками замены Ермаку
В МИД сообщили о сроках «Нюрнбергского процесса» над Зеленским
Подросток на авто сбил школьницу, перебегавшую дорогу
Елка-«Франкенштейн» появилась в российском городе
В Совфеде ответили, как следует наказать владельцев «Миротворца»
Какие термины из Древней Греции и Рима мы используем каждый день
«Буквально уничтожали»: Захарова разнесла стратегию Запада в Арктике
Американист раскрыл важную деталь переговоров США и России во Флориде
Верблюд ударил женщину в лицо во время службы в церкви
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 20 декабря, фото, видео
Разработчик из Microsoft променял клавиатуру на метлу
Петербуржца задержали за избиение трех женщин
«Затравили»: в МИД сообщили о зверствах ВСУ в Курской области
Захарова призналась, что следит за судьбой пекарни «Машенька»
Посольство Польши в Брюсселе облили красной краской
Дальше
Самое популярное
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.