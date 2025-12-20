Лавров заявил о переговорах со странами Африки по одному вопросу Лавров: Россия и Африка развивают партнерство в сфере атомной энергии

Россия ведет переговоры с африканскими государствами о сотрудничестве в области атомной энергетики, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он привел в пример строительство крупнейшей на континенте АЭС «Эль-Дабаа» в Египте и отметил, что РФ участвует в создании и модернизации энергетических объектов в регионе, передает РИА Новости.

Обсуждается сотрудничество в сфере мирного атома с другими африканскими коллегами. Тринадцать таких соглашений было подписано нашей корпорацией «Росатом». В России обучение в сфере ядерных технологий проходят порядка 400 студентов из 23 африканских стран, — говорится в сообщении.

Ранее Лавров заявил, что Россия приглашает африканские государства, не имеющие действующих посольств в Москве, учредить свои дипмиссии. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что российская сторона готова оказать необходимое содействие в данном процессе.

Кроме того, министр иностранных дел России заявил, что сотрудничество с Африкой носит стратегический характер и входит в число ключевых внешнеполитических задач. Глава ведомства отметил, что такой подход обусловлен не только общепринятым мнением о континенте как о «регионе будущего».