В Red Wings придумали, как компенсировать задержку вылета со Шри-Ланки Red Wings продлила проживание туристам на Шри-Ланке за свой счет

Авиакомпания Red Wings продлила оплаченное проживание в отелях на Шри-Ланке для туристов с задержанными рейсами, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика. Гостям, ожидающим вылета в России, также предложили размещение в гостиницах, а для выполнения рейсов будет использован резервный самолет.

Всем пассажирам продлено проживание в отелях на курортах [Шри-Ланки] за счет авиакомпании, с ними на связи находятся представители авиакомпании и туроператоров. Пассажирам, которые ожидают вылета в России, также предложено проживание в гостиницах, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские туристы уже третий день находятся на Шри-Ланке из-за отсутствия у авиакомпании Red Wings доступных самолетов для обратного вылета. Рейс из Хамбантоты в Москву был перенесен с 18 на 21 декабря, поскольку у перевозчика нет необходимых для такой дистанции самолетов Boeing-777.

Кроме того, пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила, что российский авиалайнер Red Wings с более чем 350 людьми на борту совершил аварийное возвращение из рейса на Шри-Ланку в Новосибирск. Самолет совершил безопасную посадку в аэропорту Толмачево, после чего была проведена необходимая техническая инспекция.