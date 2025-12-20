Новый год-2026
20 декабря 2025 в 12:50

Захарова рассказала о курьезном случае в посольстве, где работала ее мать

Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Многие граждане США не знают свои этнические корни, заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Как передает ТАСС, дипломат выступила на пленарном заседании II Международного Екатерининского форума и привела пример из опыта работы своей матери в посольстве СССР для иллюстрации важности сохранения национальной идентичности.

По словам Захаровой, ее мать работала с документами в консульстве СССР в Китае. Однажды она рассказала о транзитных путешественниках из США. Эти американцы не смогли ответить на вопрос о своей национальности, хотя их паспорта были американскими, а имена явно указывали на китайское, малайское, французское или иное происхождение.

Мама думала вначале, что это единичный случай, [но] все говорят, что они американцы, и никто эту тему не развивает и не хочет развивать. Потом поняла, что это система, что они чуть ли даже не боятся, то есть им неловко, они не понимают суть этого вопроса, — сказала представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что у России существует уникальная особенность. Она заключается в способности подчеркивать культурную идентичность, национальную самобытность, этническую и религиозную принадлежность людей, которые приезжают в страну на время или навсегда. Эти черты не уничтожаются в так называемом «плавильном котле», а сохраняются.

Дипломат говорила, что налаживание взаимодействия между Россией и Соединенными Штатами представляет собой сложный процесс. По ее словам, позиция РФ строится на защите национальных интересов, уважении к традициям и готовности к прагматичному диалогу.

