Захарова рассказала о курьезном случае в посольстве, где работала ее мать Захарова заявила, что многие американцы не знают свои этнические корни

Многие граждане США не знают свои этнические корни, заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Как передает ТАСС, дипломат выступила на пленарном заседании II Международного Екатерининского форума и привела пример из опыта работы своей матери в посольстве СССР для иллюстрации важности сохранения национальной идентичности.

По словам Захаровой, ее мать работала с документами в консульстве СССР в Китае. Однажды она рассказала о транзитных путешественниках из США. Эти американцы не смогли ответить на вопрос о своей национальности, хотя их паспорта были американскими, а имена явно указывали на китайское, малайское, французское или иное происхождение.

Мама думала вначале, что это единичный случай, [но] все говорят, что они американцы, и никто эту тему не развивает и не хочет развивать. Потом поняла, что это система, что они чуть ли даже не боятся, то есть им неловко, они не понимают суть этого вопроса, — сказала представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что у России существует уникальная особенность. Она заключается в способности подчеркивать культурную идентичность, национальную самобытность, этническую и религиозную принадлежность людей, которые приезжают в страну на время или навсегда. Эти черты не уничтожаются в так называемом «плавильном котле», а сохраняются.

Дипломат говорила, что налаживание взаимодействия между Россией и Соединенными Штатами представляет собой сложный процесс. По ее словам, позиция РФ строится на защите национальных интересов, уважении к традициям и готовности к прагматичному диалогу.