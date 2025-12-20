Готовлю французский «Фар Бретон» с черносливом — нежный тающий пудинг: проще торта, а вкус божественный

«Фар Бретон» — это вкус самой Франции в вашей кухне. Нежный, почти кремовый пудинг с ароматным черносливом, пропитанным ромом, создает удивительно гармоничный десерт, который идеально подходит для завершения ужина или воскресного чаепития.

150 г чернослива без косточек заливаю 70 мл рома и оставляю минимум на 30 минут для пропитки. Форму для выпекания смазываю 30 г сливочного масла и равномерно выкладываю на дно пропитанный чернослив.

4 яйца взбиваю с 100 г сахара и щепоткой соли до легкой пены. Просеиваю 85 г муки, аккуратно вмешиваю в яичную смесь. Постепенно вливаю 600 мл молока, постоянно помешивая, до получения однородного жидкого теста. Переливаю тесто в форму с черносливом.

Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке на водяной бане 45–50 минут до золотистой корочки и загустения. Даю десерту полностью остыть в выключенной духовке, затем убираю в холодильник на несколько часов перед подачей.

