20 декабря 2025 в 06:13

Готовлю французский «Фар Бретон» с черносливом — нежный тающий пудинг: проще торта, а вкус божественный

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
«Фар Бретон» — это вкус самой Франции в вашей кухне. Нежный, почти кремовый пудинг с ароматным черносливом, пропитанным ромом, создает удивительно гармоничный десерт, который идеально подходит для завершения ужина или воскресного чаепития.

150 г чернослива без косточек заливаю 70 мл рома и оставляю минимум на 30 минут для пропитки. Форму для выпекания смазываю 30 г сливочного масла и равномерно выкладываю на дно пропитанный чернослив.

4 яйца взбиваю с 100 г сахара и щепоткой соли до легкой пены. Просеиваю 85 г муки, аккуратно вмешиваю в яичную смесь. Постепенно вливаю 600 мл молока, постоянно помешивая, до получения однородного жидкого теста. Переливаю тесто в форму с черносливом.

Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке на водяной бане 45–50 минут до золотистой корочки и загустения. Даю десерту полностью остыть в выключенной духовке, затем убираю в холодильник на несколько часов перед подачей.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
еда
десерты
рецепты
Франция
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
