Хрустящие «хворостинки» за 10 минут — перекус без маргарина и лишних добавок

Если нужен быстрый и вкусный перекус, магазинные печенья — не единственный вариант. Можно приготовить дома хрустящие «хворостинки», используя только натуральные ингредиенты. Лук, мука и вода — а результат настолько аппетитный, что о крекерах никто и не вспомнит!

Ингредиенты

Растительное масло — 70 мл

Лук — 1 шт.

Мука — 250 г

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Сушеный чеснок — 0,5 ч. л.

Паприка — 0,25 ч. л.

Приготовление

Эти печенюшки готовятся просто и очень быстро. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Смешайте муку с водой, разрыхлителем, солью и специями, добавьте жареный лук и вымесите тесто. Раскатайте его в тонкий пласт, нарежьте полосками и выложите на пергамент. Выпекайте при 180° около 10 минут — готово! Такие «хворостинки» удобно брать с собой, они отлично подходят к чаю или завтраку.

