Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 07:00

Хрустящие «хворостинки» за 10 минут — перекус без маргарина и лишних добавок

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если нужен быстрый и вкусный перекус, магазинные печенья — не единственный вариант. Можно приготовить дома хрустящие «хворостинки», используя только натуральные ингредиенты. Лук, мука и вода — а результат настолько аппетитный, что о крекерах никто и не вспомнит!

Ингредиенты

  • Растительное масло — 70 мл
  • Лук — 1 шт.
  • Мука — 250 г
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Сушеный чеснок — 0,5 ч. л.
  • Паприка — 0,25 ч. л.

Приготовление

Эти печенюшки готовятся просто и очень быстро. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Смешайте муку с водой, разрыхлителем, солью и специями, добавьте жареный лук и вымесите тесто. Раскатайте его в тонкий пласт, нарежьте полосками и выложите на пергамент. Выпекайте при 180° около 10 минут — готово! Такие «хворостинки» удобно брать с собой, они отлично подходят к чаю или завтраку.

Ранее сообщалось, что когда нет времени возиться с тестом, а хочется горячей домашней пиццы, выручают обычные пельмени. Этот способ стал для меня настоящим открытием: основа получается плотной, сочной и очень вкусной.

Проверено редакцией
Читайте также
Домашние сырники — нежнее, чем в детском саду: готовим за 20 минут
Семья и жизнь
Домашние сырники — нежнее, чем в детском саду: готовим за 20 минут
Такая картошка будет вкусной на второй и даже третий день: рагу для Великого поста и не только
Общество
Такая картошка будет вкусной на второй и даже третий день: рагу для Великого поста и не только
«Палочка-выручалочка»: найден идеальный продукт для детокса
Здоровье/красота
«Палочка-выручалочка»: найден идеальный продукт для детокса
Идеальная жареная рыба с хрустящей корочкой — три секрета, которые знают опытные хозяйки
Общество
Идеальная жареная рыба с хрустящей корочкой — три секрета, которые знают опытные хозяйки
Сколько варить гречку, манку, рис, ячку: рассчитываем время идеальной крупы
Семья и жизнь
Сколько варить гречку, манку, рис, ячку: рассчитываем время идеальной крупы
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ оставила 60 тыс. жителей российского города без электричества
Пожизненно осужденный главарь люберецкой банды умер за решеткой
На Сахалине объявили экстренное предупреждение
Охотник выстрелил в знакомого, приняв его за оленя
Российский самолет со 138 пассажирами выкатился за пределы рулежной дорожки
Россия выдала второй по величине урожай главного овоща страны
Стало известно, сколько поездов задержались из-за затора на Крымском мосту
Терапевт рассказала о неочевидной весенней опасности
Булыкин назвал возможную проблему ЦСКА в концовке сезона РПЛ
Грязная бомба у Киева и удар по Белгороду: новости СВО к утру 27 февраля
Ученый раскрыл, откуда и когда можно будет увидеть парад планет
Экс-директора ВМТП подозревают в получении взятки в 8 млн рублей
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 27 февраля: инфографика
«Элиту ВСУ» начали перебрасывать на одно из направлений в зоне СВО
Момент смертоносного взрыва в Казахстане попал на видео
Москвичам рассказали о погоде в мартовские праздничные дни
В Пулково задержали двенадцать рейсов и отменили три
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 95 БПЛА
МВД предложило расширить круг лиц, выполняющих функции полиции
«Меняют баланс»: россиянам рассказали о новых правилах в отелях с 1 марта
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.