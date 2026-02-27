«Меняют баланс»: россиянам рассказали о новых правилах в отелях с 1 марта Турэксперт Кодякова: отели больше не смогут удерживать 50% от суммы бронирования

С 1 марта вступают в силу обновленные правила предоставления гостиничных услуг, теперь при отмене визита более чем за 48 часов до заезда отель не имеет права удерживать фиксированный процент от суммы бронирования, заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра Туризма и Отдыха» Люсинэ Кодякова. По ее словам, максимальное взыскание теперь ограничено стоимостью первых суток проживания.

С 1 марта вступают в силу новые правила предоставления гостиничных услуг, которые радикально меняют баланс сил между отелем и туристом. Главное новшество — законодательное ограничение штрафов за отмену бронирования. Среди ключевых изменений в правилах возврата можно отметить запрет на произвольные штрафы. Теперь отель не имеет права удерживать фиксированный процент от всей суммы бронирования, например, 50% или 100%, если вы отменили визит более чем за 48 часов до заезда. По закону максимальное удержание при своевременном уведомлении теперь ограничено стоимостью только первых суток проживания, — пояснила Кодякова.

По словам эксперта, новые правила также официально закрепляют понятие невозвратных тарифов. Однако она отметила, что их цена должна быть минимум на 20% ниже стандартной. Турэксперт добавила, что даже при самом строгом невозвратном тарифе теперь можно вернуть полную стоимость при документально подтвержденной болезни туриста.

Также с 1 марта произойдет легализация невозвратных тарифов. Они официально закреплены в законе, но с важным условием. Цена «невозврата» должна быть минимум на 20% ниже стандартной. Если разница в цене меньше, тариф автоматически вернется, какие бы условия ни прописал отель. Для этого нужно документально подтвердить болезнь. С 2026 года для этого достаточно предоставить электронную справку из системы ГИС «Здравоохранение», — подытожила Кодякова.

Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил, что раннее бронирование позволит сэкономить на поездках, в том числе в Турцию. По его словам, по мере приближения к сезону экономия составит около 10–15%. Он уточнил, что российские туристы чаще всего выбирают отели на период завершения выпускных экзаменов в школах.