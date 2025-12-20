Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 декабря: где сбои в РФ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 декабря: где сбои в РФ

Сегодня, 20 декабря, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Краснодарском крае и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда восстановят связь?

Где в РФ не работает мобильный интернет 20 декабря

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 20 декабря, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами, QR-кодами, а также скачивать документы и медиафайлы.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 20 декабря поступило от пользователей МТС. Порядка 33% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 9% — на Краснодарский край и Татарстан, 7% — на Ростовскую область, 5% — на Якутию, Тюмень, Башкирию, Челябинскую, Новосибирскую, Ярославскую и Амурскую области, 2% — на Белгородскую, Калужскую, Саратовскую и Ивановскую области.

Почему не работает мобильный интернет 20 декабря

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что ограничения мобильной связи в российских регионах в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

«Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности и сокращения до минимума опасности налетов и ударов дронов», — заявил глава РФ.

ВС Украины Фото: Социальные сети

В интересах безопасности граждан заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным, заявили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — уточнили в ведомстве.

20 декабря особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников действовал, в частности, на территории Мордовии, в Пензенской, Ульяновской, Самарской и Ивановской областях. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 27 украинских беспилотника над российскими регионами.

Будет ли работать мобильный интернет на новогодних каникулах

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил жителей, что в преддверии новогодних праздников и во время каникул силовые структуры могут временно ограничивать мобильную связь на территории региона.

«Не исключено, что с приближением новогодних праздников и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибервмешательства в работу инфраструктуры вынужденные ограничения связи будут применяться на территории Ленобласти. Желательно предусмотреть дополнительные возможности связи с близкими, в том числе посредством мессенджера MAX», — сообщил он.

При этом в периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, сайты Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Минцифры России также пополнило белый список онлайн-сервисов сайтами Совфеда, МВД и МЧС России, платформами «Движение Первых» и «Объясняем РФ». Также туда попали «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Росатом Сеть зарядных станций», «Мотив», Московская биржа, HeadHunter, «Ситидрайв», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 20 декабря: что завтра, апатия, проблемы со сном

Уход со сцены, слухи о внебрачной дочери и болезни: как живет Лев Лещенко

Проливной дождь и тепло до +5? Погода в Москве в конце декабря: чего ждать