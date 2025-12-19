Уход со сцены, слухи о внебрачной дочери и болезни: как живет Лев Лещенко

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в 83 года продолжает творческую деятельность и не собирается завершать карьеру. Какими проектами он сейчас занимается, что известно о его личной жизни и состоянии здоровья?

Чем известен Лещенко

Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве, окончил ГИТИС. Службу в армии проходил в Германии — сначала в танковых войсках, затем в ансамбле песни и пляски.

Творческая карьера Лещенко началась в 1964 году в стажерской группе Театра оперетты, позже он стал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР. Артист обрел широкую популярность в 70-е годы после исполнения песни «День Победы». 3 декабря 2025 года исполнитель устроил в Кремлевском дворце большой концерт, посвященный 50-летию этой композиции.

За годы карьеры Лещенко записал десятки композиций, наиболее известные из которых «Соловьиная роща», «Не плачь, девчонка», «До свидания, Москва», «Эхо любви» и другие.

Что известно о личной жизни Лещенко

Первый раз Лев Лещенко женился в 1966 году на Алле Абдаловой, с которой познакомился во время учебы в ГИТИСе. Они развелись на фоне роста популярности артиста. Абдалова в программе «Секрет на миллион» рассказала, что трижды делала аборт в браке.

В 1978 году Лещенко официально оформил союз с Ириной Багудиной, которая младше него на 12 лет. Супруги до сих пор вместе, детей у них нет. В декабре 2022 года певец опроверг информацию о наличии у него внебрачной дочери.

Как Лещенко относится к СВО

Лев Лещенко после начала спецоперации регулярно выступает в военных госпиталях. При этом артист призывает не подталкивать молодых коллег к патриотизму. По его мнению, восходящие звезды должны созреть для этого и сами определиться.

В июне 2022 года стало известно, что Лещенко готов рассмотреть предложение поэта Ильи Резника исполнить его песню «Любимые не умирают» — реквием по бойцам, погибшим в ходе спецоперации. Однако в конечном итоге композицию записала певица Азиза.

Певец Лев Лещенко (в центре) выступает на концерте, посвященном 50-летию песни «День Победы» в Государственном Кремлевском дворце

Что известно о состоянии здоровья Лещенко

В августе 2024 года Telegram-канал Mash сообщил, что у Льва Лещенко выявили транстиретиновый амилоидоз (ATTR-амилоидоз). Это смертельно опасная и редкая болезнь, связанная с нарушениями белкового обмена и провоцирующая различные расстройства и проблемы с сердцем. По данным источника, для лечения артисту необходим препарат, стоимость одной упаковки которого составляет 1,8 млн рублей, однако исполнитель смог получить его бесплатно.

В октябре текущего года появилась информация, что Лещенко отказался от сольных концертов и сократил количество корпоративов. Причина тому — одышка и больная спина, уточнил Mash. Однако в беседе с NEWS.ru исполнитель опроверг эту информацию.

«Информация [о сокращении числа моих концертов], которую сегодня распространило одно издание, является неправдой. У меня все нормально, я продолжаю работать, только сейчас не провожу сольные концерты. Я готовлюсь к большой программе в Кремле. Вот из-за этого пока не берусь за другие проекты. Ни о каком завершении карьеры в ближайшее время и не думаю», — заверил он.

Чем сейчас занимается Лещенко

Певец Лев Лещенко выступает на концерте, посвященном 50-летию песни «День Победы» в Государственном Кремлевском дворце

Лещенко продолжает творческую деятельность: он выступает с концертами и участвует в музыкальных фестивалях. Также у артиста свой бизнес, который связан со сферой инженерии.

По словам исполнителя, он живет на средства, которые получает от своей профессиональной деятельности, также ему ежемесячно перечисляют пенсию.

«Как народному артисту РСФСР и полному кавалеру ордена „За заслуги перед Отечеством“ мне платят около 30 тысяч рублей. Не сказал бы, что это баснословная сумма, тем не менее мне ее перечисляют. Конечно, я продолжаю работать и не рассчитываю на пенсионные средства», — сообщил Лещенко.

