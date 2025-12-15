Фильм с Киркоровым, победа над раком, сын: как живет актер Андрей Гайдулян

Актер Андрей Гайдулян прославился благодаря сериалам «Универ» и «СашаТаня». Чем он сейчас занимается, что известно о его состоянии здоровья?

Чем известен Гайдулян

Андрей Гайдулян родился 12 апреля 1984 года в Кишиневе. Окончил Институт современного искусства, также получил дополнительное образование в США в школе актерского мастерства Ли Страсберга.

Известность артисту принесла роль Саши Сергеева в сериале «Универ» и его спин-оффе «СашаТаня».

Также артист снимался в картинах «Кулагин и партнеры», «Полный контакт», «Друзья друзей», «Медсестра», «Красные пророчества», «СамоИрония судьбы», «Время есть!» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 18 работ.

Что известно о личной жизни Гайдуляна

В студенческие годы Андрей Гайдулян встречался с однокурсницей по имени Римма. Вскоре отношения прекратились, но девушка забеременела, и они снова стали жить вместе. У пары родился сын Федор, однако спустя время возлюбленные расстались.

В 2016 году артист женился на коллеге Диане Очиловой.

Следующей супругой Гайдуляна стала актриса Александра Велескевич, но в 2024 году стало известно об их разводе. При этом экс-возлюбленные сохранили хорошие отношения, они продолжают вместе сниматься в сериале «СашаТаня» и играть в спектаклях.

Что известно о состоянии здоровья Гайдуляна

В 2015 году у Андрея Гайдуляна диагностировали лимфому Ходжкина. Лечение актер проходил в Германии.

В 2016 году Гайдулян вернулся в Россию и сообщил, что победил болезнь. Он отмечал, что справиться с недугом ему помогла вера — он часто посещал церковь и молился.

Чем сейчас занимается Гайдулян

Андрей Гайдулян продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Дуэнья», «Номер 13», «Сказ про Федота-стрельца» и «Чудо в большом городе».

В 2025 году он также снялся в комедии «Невероятные приключения Шурика». Его партнерами по проекту стали Филипп Киркоров, Тимур Батрутдинов, Павел Воля и Марина Кравец.

