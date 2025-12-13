Киркоров рассказал, о чем жалеет в жизни

Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 14:23

Киркоров заявил, что никогда ни о чем не жалеет в жизни

Народный артист РФ Филипп Киркоров признался, что ни о чем не жалеет в жизни, передает 5-tv.ru. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о сделанных ранее татуировках. Разговор со звездой состоялся на премьере новогоднего фильма, в котором Киркорову досталась роль криминального авторитета.

Я в жизни вообще ни о чем не жалею! Никогда!отметил певец.

Ранее исполнительница Люся Чеботина рассказала, что Киркоров одобрил ее новые отношения. На закрытом Рождественском коктейле Андрея Малахова, который прошел в галерее Adel, она подчеркнула, что ее также поддержала мама.

До этого поп-король российской эстрады признался, что во время летнего отдыха набрал 8 кг. На мероприятии «Песня года — 2025» певец отметил, что смог вернуться в привычную форму благодаря ограничениям в питании. Артист подчеркнул, что не злоупотреблял едой после осознания необходимости корректировки своего рациона. По словам Киркорова, он придерживается принципа, который когда-то озвучила Майя Плисецкая: «Лучшая диета — не жрать».

