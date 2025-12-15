Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 18:16

Письма Деду Морозу, операция, конфликт с Первым каналом: как живет Чумаков

Алексей Чумаков Алексей Чумаков Фото: Persona Stars/053/legion-media.com
Читайте нас в Дзен

Певец Алексей Чумаков обрел популярность благодаря исполнению песен «Необыкновенная», «Девочка, девушка, женщина» и «Тут и там». Чем он сейчас занимается, как складывается его личная жизнь?

Чем известен Чумаков

Алексей Чумаков родился 12 марта 1981 года в городе Самарканде Узбекской ССР. По окончании Ташкентского высшего колледжа искусств писал песни и аранжировки для артистов.

В 2003 году переехал в Москву, тогда же принял участие в музыкальном конкурсе «Народный артист» на телеканале «Россия 1», где занял третье место. Позднее вместе с коллегами Русланом Алехно и Александром Панайотовым записал песню «Необыкновенная», которая принесла им известность.

За годы карьеры Чумаков выпустил десятки песен, наиболее известные из которых «Небо в твоих глазах», «Тут и там», «Я не могу без тебя», «Сто дней», «Девочка, девушка, женщина», «Арабская ночь» и другие.

Что известно о личной жизни Чумакова

Алексей Чумаков с 2013 года состоит в браке с бывшей солисткой группы «Блестящие» Юлией Ковальчук. Они познакомились во время участия в проекте «Танцы на льду» и поженились спустя пять лет отношений. В 2017 году у пары родилась дочь Амелия, в 2023 году — дочь Алисия.

В марте Чумаков оказался в центре скандала после того, как в интервью Светлане Бондарчук заявил, что выбирал жену по критериям «вдул бы или не вдул».

«Не, ну хорошая, симпатичная девушка, красивая, яркая, живая, секси. <…> У меня тогда были критерии типа „вдул бы или не вдул бы“. Назовем так — „вдул с последствиями“», — сказал он.

Пользователи соцсетей подвергли критике исполнителя за сказанные слова и обвинили его в абьюзе. В ответ Чумаков опубликовал шутливый пост.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Благодаря завистникам я наконец прочитал, что такое абьюз. Учитывая, что психологически я в вечном переживании за семью, физически сильно устаю, чтобы они ни в чем не нуждались, сексуально должен еще и осуществлять супружеский долг, а моя банковская карта и ПИН-код у жены, пришел к выводу, что меня абьюзят по полной программе», — написал он в личном блоге.

Что известно о конфликте Чумакова с Первым каналом

Алексей Чумаков в интервью журналисту Алене Жигаловой рассказал, как поссорился с Первым каналом. По словам артиста, в свое время он подписал соглашение о сотрудничестве с Первым каналом, однако при этом у него была договоренность работать вместе с Тимуром Вайнштейном, который продюсировал проект «Один в один».

Проблемы начались, когда шоу переехало на телеканал «Россия». Тогда Чумаков оказался в безвыходной ситуации: у него были контракты с двумя каналами, нарушить обязательства перед которыми он не мог, и в глазах руководства Первого канала он оказался предателем.

«Меня вырезали с Первого канала везде, даже с архивных передач. Я был членом жюри КВН. Это был уникальный случай, когда одного члена жюри не показывали, а показывали только мою руку с оценкой. Я их очень обидел», — поделился артист.

Чем сейчас занимается Чумаков

Алексей Чумаков в 44 года продолжает творческую деятельность: выступает с концертами и принимает участие в музыкальных фестивалях.

А августе исполнитель перенес операцию на позвоночнике. По словам Чумакова, сейчас он имеет возможность получить инвалидность второй группы, но на настоящий момент не собирается этого делать, так как еще способен работать.

«У меня же часть позвоночника сшита пластинами. Я еще не могу пока головой это понять, но по факту я могу обратиться и получить инвалидность», — сказал певец.

Алексей Чумаков Алексей Чумаков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

После операции Чумаков вернулся к работе. В декабре он посетил премию «Звезды Дорожного радио», где в беседе с корреспондентом NEWS.ru признался, что до сих пор верит в Деда Мороза и пишет ему письма.

«Вообще, в глубине души, как бы это странно сейчас ни звучало из уст взрослого человека, я не исключаю, что я верю чуть-чуть, в глубине души, в волшебника, который творит чудеса», — заявил певец.

Читайте также:

Андреасян, интимные сцены, пожелание для Путина: как живет Лиза Моряк

Слабый снегопад и тепло до +3? Погода в Москве в новогоднюю ночь: что ждать

Дружба с Нагиевым, слухи об измене жены, новые фильмы: как живет Лифанов

Алексей Чумаков
новости
певцы
артисты
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Игры на льду прервали жизнь маленького ребенка в Ростовской области
В Чили у власти новый Пиночет? Как Каст будет выстраивать отношения с РФ
Захарова высказалась после удара ВСУ по дому в Запорожье
Лифт с людьми рухнул в российском регионе
«Это мое настоящее»: Диброва ответила на вопрос о пиаре на разводе
Reuters: Трамп считает, что Россия и Украина решили 90% спорных вопросов
«Все шло спокойно»: Диброва раскрыла, как подготовила детей к разводу
В Петербурге взорвалась машина
Как остановить кровь из носа: памятка для оказания первой помощи в моменте
Огромный склад площадью 200 «квадратов» загорелся в Ленобласти
Путин разрешил Росфинмониторингу запрашивать данные о переводах по СБП
Ремейк «Моей прекрасной няни», отъезд сына, театр: как живет Борис Смолкин
В российском регионе ребенок пострадал при атаке ВСУ
Американский конгрессмен призвал поставить Украине дальнобойные ракеты
Путин дал важное поручение правительству для поддержки угольной отрасли
Путин подписал новый закон о штрафах
Задержан главный подозреваемый в убийстве и сожжении режиссера Райнера
Грозили проклятьем: нигерийку принуждали заниматься проституцией в России
Полицейские спустя 12 лет задержали организатора ОПГ
Freedom Finance расширяется: кому перейдет «Транстелеком»
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат
Общество

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.