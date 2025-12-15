Письма Деду Морозу, операция, конфликт с Первым каналом: как живет Чумаков

Певец Алексей Чумаков обрел популярность благодаря исполнению песен «Необыкновенная», «Девочка, девушка, женщина» и «Тут и там». Чем он сейчас занимается, как складывается его личная жизнь?

Чем известен Чумаков

Алексей Чумаков родился 12 марта 1981 года в городе Самарканде Узбекской ССР. По окончании Ташкентского высшего колледжа искусств писал песни и аранжировки для артистов.

В 2003 году переехал в Москву, тогда же принял участие в музыкальном конкурсе «Народный артист» на телеканале «Россия 1», где занял третье место. Позднее вместе с коллегами Русланом Алехно и Александром Панайотовым записал песню «Необыкновенная», которая принесла им известность.

За годы карьеры Чумаков выпустил десятки песен, наиболее известные из которых «Небо в твоих глазах», «Тут и там», «Я не могу без тебя», «Сто дней», «Девочка, девушка, женщина», «Арабская ночь» и другие.

Что известно о личной жизни Чумакова

Алексей Чумаков с 2013 года состоит в браке с бывшей солисткой группы «Блестящие» Юлией Ковальчук. Они познакомились во время участия в проекте «Танцы на льду» и поженились спустя пять лет отношений. В 2017 году у пары родилась дочь Амелия, в 2023 году — дочь Алисия.

В марте Чумаков оказался в центре скандала после того, как в интервью Светлане Бондарчук заявил, что выбирал жену по критериям «вдул бы или не вдул».

«Не, ну хорошая, симпатичная девушка, красивая, яркая, живая, секси. <…> У меня тогда были критерии типа „вдул бы или не вдул бы“. Назовем так — „вдул с последствиями“», — сказал он.

Пользователи соцсетей подвергли критике исполнителя за сказанные слова и обвинили его в абьюзе. В ответ Чумаков опубликовал шутливый пост.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Благодаря завистникам я наконец прочитал, что такое абьюз. Учитывая, что психологически я в вечном переживании за семью, физически сильно устаю, чтобы они ни в чем не нуждались, сексуально должен еще и осуществлять супружеский долг, а моя банковская карта и ПИН-код у жены, пришел к выводу, что меня абьюзят по полной программе», — написал он в личном блоге.

Что известно о конфликте Чумакова с Первым каналом

Алексей Чумаков в интервью журналисту Алене Жигаловой рассказал, как поссорился с Первым каналом. По словам артиста, в свое время он подписал соглашение о сотрудничестве с Первым каналом, однако при этом у него была договоренность работать вместе с Тимуром Вайнштейном, который продюсировал проект «Один в один».

Проблемы начались, когда шоу переехало на телеканал «Россия». Тогда Чумаков оказался в безвыходной ситуации: у него были контракты с двумя каналами, нарушить обязательства перед которыми он не мог, и в глазах руководства Первого канала он оказался предателем.

«Меня вырезали с Первого канала везде, даже с архивных передач. Я был членом жюри КВН. Это был уникальный случай, когда одного члена жюри не показывали, а показывали только мою руку с оценкой. Я их очень обидел», — поделился артист.

Чем сейчас занимается Чумаков

Алексей Чумаков в 44 года продолжает творческую деятельность: выступает с концертами и принимает участие в музыкальных фестивалях.

А августе исполнитель перенес операцию на позвоночнике. По словам Чумакова, сейчас он имеет возможность получить инвалидность второй группы, но на настоящий момент не собирается этого делать, так как еще способен работать.

«У меня же часть позвоночника сшита пластинами. Я еще не могу пока головой это понять, но по факту я могу обратиться и получить инвалидность», — сказал певец.

Алексей Чумаков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

После операции Чумаков вернулся к работе. В декабре он посетил премию «Звезды Дорожного радио», где в беседе с корреспондентом NEWS.ru признался, что до сих пор верит в Деда Мороза и пишет ему письма.

«Вообще, в глубине души, как бы это странно сейчас ни звучало из уст взрослого человека, я не исключаю, что я верю чуть-чуть, в глубине души, в волшебника, который творит чудеса», — заявил певец.

