Дружба с Нагиевым, слухи об измене жены, новые фильмы: как живет Лифанов

Актер Игорь Лифанов активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил об уехавших коллегах?

Чем известен Лифанов

Игорь Лифанов родился 25 декабря 1965 года в Николаеве на Украине.

После окончания школы он три года отслужил в Морфлоте во Владивостоке. После этого поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Лифанов учился с Дмитрием Нагиевым и дружит с ним по сей день.

«Мы как раз ценим то, что можем месяц не видеться, но при этом знаем, что мы есть друг у друга. Если у кого-то из нас происходит приятное или неприятное событие, то нам не нужны долгие серьезные разговоры. Мы понимаем друг друга с полуслова. Нам достаточно посмотреть друг другу в глаза», — рассказывал он Teleprogramma.pro.

Лифанов снимался в лентах «Брат», «Русский спецназ», «Диверсант», «Дневной дозор», «Человек ниоткуда», «Летний день», «Девушка на миллион», «Крутые меры», «Сыщицы» и других.

Всего в его фильмографии более 100 работ.

Игорь Лифанов в роли главаря бандитской группировки Василия Ивановича Алексахина по прозвищу Рокки и Мария Миронова Фото: Олег Булдаков/ТАСС

Что известно о личной жизни Лифанова

Первой женой Игоря Лифанова была его однокурсница Елена Павликова.

Второй избранницей Лифанова тоже стала однокурсница — Татьяна Аптикеева. В браке родилась дочь Анастасия, она тоже стала актрисой.

Во время съемок сериала «Спецназ» в Севастополе Лифанов познакомился со студенткой-филологом Еленой Косенко, которая на 16 лет младше его, и ради нее развелся с Аптикеевой. Косенко родила Лифанову дочь Алису.

В 2023 году друг артиста заявил, что жена изменяет ему, однако она опровергла эту информацию.

«Мы с мужем и нашей дочерью Алисой находимся в отпуске, у нас все хорошо, мы никогда не реагируем на новости о нас», — комментировала Косенко.

Что Лифанов говорил об уехавших коллегах

По мнению Игоря Лифанова, уехавшим российским актерам трудно добиться успеха за границей. Он рассказал, что когда ездил на гастроли в другие страны, на его спектакли приходила только русскоязычная аудитория.

«К примеру, еду я в Израиль выступать — я там для своих выступаю. В Германии тоже. Мы, русские артисты, варимся только в своем котле, поэтому и интересны только русскоязычным зрителям. Так что о международной карьере тут и речи не идет», — заявил Лифанов.

Также артист признавался, что безразличен к санкциям и запретам, которые применяют в отношении российских знаменитостей.

Сам Лифанов находится в черном списке Украины с 2018 года из-за посещения Крыма.

Игорь Лифанов в роли Креста в многосерийном комедийном боевике «Спецназ по-русски 2» Фото: ИТАР-ТАСС

Чем сейчас занимается Лифанов

Игорь Лифанов продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Продвинутая семейка», «Двое в лифте, не считая текилы», «Зинон. С приветом!», «Семейный переполох», «Ночь ее откровений», «Авантюра», «Camorra Филумена Мартурано» и «Бесконечное начало».

В 2025 году артист снялся в боевике «Отверженные». В скором времени также можно будет увидеть сериал «Пять минут тишины. Леса и реки» с его участием.

