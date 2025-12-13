Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
«Контракт с дьяволом»: Нагиев пошутил, почему люди ходят на «Елки»

Нагиев: люди ходят на «Елки» из-за плохой ситуации с зарубежным контентом

Дмитрий Нагиев на премьере фильма «Елки-12» Дмитрий Нагиев на премьере фильма «Елки-12» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Зрители идут на продолжение «Елок» из-за отсутствия в кинотеатрах зарубежных картин, пошутил актер и телеведущий Дмитрий Нагиев. На премьере «Елок 12» артист рассказал, что ему уже прислали сценарий следующего фильма, передает корреспондент NEWS.ru.

Судя по тому, что вы пришли на «Елки 12», с зарубежным контентом в наших кинотеатрах совсем жопа. Снявшись единожды в «Елках», ты подписываешь контракт с дьяволом. Я благодарю свою алчность, иначе сегодня вам не на кого бы было любоваться. Благодарю продюсерский комплекс за возможность заработать на лекарства. <…> Вчера мне прислали сценарий «Елок 13», — рассказал Нагиев.

Ранее актриса Ирина Медведева сообщила, что фильм «Елки 12» — это киноальманах, состоящий из разных новелл, поэтому его снимали сразу четыре режиссера. Она назвала такой подход отличительной особенностью кинофраншизы.

До этого стало известно, что актеры Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон вновь примут участие в съемках «Голодных игр». Премьера фильма под названием «Голодные игры: Рассвет жатвы» запланирована на ноябрь 2026 года. Это будет первое появление дуэта в рамках франшизы с момента выхода заключительной части саги более 10 лет назад, в 2015 году.

