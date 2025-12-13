«Счастливы вместе», школа танцев, муж: как живет актриса Дарья Сагалова

Актриса Дарья Сагалова прославилась благодаря сериалу «Счастливы вместе». Чем она сейчас занимается, что известно о ее личной жизни?
Чем известна Сагалова
Дарья Сагалова родилась 14 декабря 1985 года в Подольске.
С шести лет она занималась танцами в хореографической студии «Фантазия», вместе с которой принимала участие в фестивалях «Кинотавр» и «Лики любви». На одном из фестивалей директор Государственного театра киноактера предложил Сагаловой попробовать сыграть роль Золушки в одноименном спектакле. Тогда началась ее актерская деятельность.
В 2009 она году она окончила Московский государственный университет культуры и искусств. В марте того же года открыла собственную школу танцев.
Популярность пришла к Сагаловой после выхода сериала «Счастливы вместе», где она исполнила роль Светы Букиной. В проекте она работала вместе с Виктором Логиновым, Натальей Бочкаревой и Александром Якиным.
«Там на площадке увидела Сашу Якина (в сериале он сыграл Рому Букина, младшего брата Светы. — NEWS.ru). Он в тот момент тоже пришел на пробы. Нас поставили в кадр вместе. Спокойно и без нервов мы что-то показали. Через день-два мне перезвонили и сказали, что я утверждена на роль. Думаю, может, еще потому, что была в рваных джинсах, где дырок было больше, чем самих джинсов», — вспоминала Сагалова в беседе с NEWS.ru.
При этом сейчас с коллегами по проекту она не общается.
«Мы не общаемся, нас сейчас ничего не объединяет. Мы вместе не снимаемся, не играем в театре. Ребята, которые работают на одном проекте, общаются. Но, несмотря на это, я точно знаю, что в любой момент, если мне нужна будет помощь, я смогу ребятам позвонить, и они помогут. Я отношусь к ним не как к коллегам, мы ведь столько времени провели на съемках вместе, скорее они для меня родственники. Мы знаем, что есть друг у друга», — заявила актриса NEWS.ru.
Также она снималась в картинах «Право на любовь», «Ночные сестры», «Идеальный брак», «Тайный город», «Улетный экипаж», «Букины» и других.
Всего в ее фильмографии на данный момент 17 работ.
Что известно о личной жизни Сагаловой
В 2011 году Дарья Сагалова вышла замуж за бизнесмена Константина Масленникова. В браке родилось трое детей: Елизавета, Стефания и Милана.
«Все то, что я имела после того, как вышла замуж, благодаря ему. Я в какие-то моменты обижалась, он не любил эту профессию и сейчас не любит, но смирился уже», — рассказывала Сагалова.
Чем сейчас занимается Сагалова
Дарья Сагалова в 2023 году вернулась к роли Даши Букиной в сериале «Букины».
Также она работала на телевидении: ее можно было увидеть в утренних выпусках на НТВ, в программе «Кулинарная звезда» на канале «Россия 1» и в женском ток-шоу «Я права» на телеканале «Ю» вместе с Настасьей Самбурской и Юлией Коган.
У Сагаловой также есть своя школа танцев в Подольске, но преподаванием там занимаются нанятые профессионалы.
