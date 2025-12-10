Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 17:41

«Говорят, парковки бесплатные»: Чумаков сделал неожиданное признание

Алексей Чумаков может получить инвалидность 2-й группы

Алексей Чумаков Алексей Чумаков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец Алексей Чумаков сообщил, что формально имеет возможность получить инвалидность 2-й группы. В комментарии Telegram-каналу «Звездач» артист объяснил, что часть его позвоночника закреплена пластинами, что позволяет ему обратиться за оформлением статуса инвалида.

У меня же часть позвоночника сшита пластинами. Я еще не могу пока головой это понять, но по факту я могу обратиться и получить инвалидность, — рассказал исполнитель.

Чумаков подчеркнул, что пока не планирует заниматься оформлением инвалидности, поскольку чувствует силы продолжать работу. Как подчеркнул музыкант, несмотря на медицинские основания, он не воспринимает себя человеком с ограничениями.

Я пока не думал об этом. Говорят, парковки бесплатные. Но я пока могу работать, — добавил Чумаков.

Московские хирурги провели операцию на позвоночнике артиста, которая длилась пять часов. Ему установили титановые штифты и пару металлических пластин длиной 10 сантиметров.

Ранее Чумаков признался, что верит в существование Деда Мороза и до сих пор пишет ему письма. Он отметил, что верит в Бога, но также допускает существование «какого-то человека», который может творить чудеса на Земле, например живущего где-то на полюсе.

