Стало известно о состоянии Чумакова после операции на позвоночнике Певец Чумаков признался, что его состояние после операции улучшается

Певец Алексей Чумаков рассказал в беседе с «Радио 1», что его состояние после проведенной на позвоночнике операции с каждым днем улучшается. По признанию знаменитости, окрепнуть и встать на ноги ему помогла супруга — певица Юлия Ковальчук.

Мне поставили шесть штифтов и две пластины. Сказались перегрузки, перелеты. Сначала болела поясница, потом начало отдавать в ногу, стала неметь нога, было невозможно сидеть, стоять. Доходит до того, что атрофируется спинной мозг. Все, что ниже пояса. Я успел, мы прервали отпуск, полетели в больницу и сделали операцию, — рассказал Чумаков.

Артист отметил, что Ковальчук все время была рядом с ним и даже вела переговоры с доктором. Чумаков также поблагодарил продюсера Яну Рудковскую, которая посоветовала ему врача.

Алексей Чумаков ранее заявил, что современные мужчины бесхребетны. По его словам, это является одним из главных недостатков, которые он наблюдает.