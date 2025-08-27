День знаний — 2025
27 августа 2025 в 12:15

Стало известно о состоянии Чумакова после операции на позвоночнике

Певец Чумаков признался, что его состояние после операции улучшается

Алексей Чумаков Алексей Чумаков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певец Алексей Чумаков рассказал в беседе с «Радио 1», что его состояние после проведенной на позвоночнике операции с каждым днем улучшается. По признанию знаменитости, окрепнуть и встать на ноги ему помогла супруга — певица Юлия Ковальчук.

Мне поставили шесть штифтов и две пластины. Сказались перегрузки, перелеты. Сначала болела поясница, потом начало отдавать в ногу, стала неметь нога, было невозможно сидеть, стоять. Доходит до того, что атрофируется спинной мозг. Все, что ниже пояса. Я успел, мы прервали отпуск, полетели в больницу и сделали операцию, — рассказал Чумаков.

Артист отметил, что Ковальчук все время была рядом с ним и даже вела переговоры с доктором. Чумаков также поблагодарил продюсера Яну Рудковскую, которая посоветовала ему врача.

Алексей Чумаков ранее заявил, что современные мужчины бесхребетны. По его словам, это является одним из главных недостатков, которые он наблюдает.

певцы
операции
знаменитости
здоровье
