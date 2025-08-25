Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 16:39

Певец Чумаков назвал недостаток современных мужчин

Super.ru: певец Чумаков обвинил современных мужчин в «бесхребетности»

Алексей Чумаков Алексей Чумаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Современные мужчины бесхребетны, заявил певец Алексей Чумаков в интервью Super.ru. По его словам, это является одним из главных недостатков, которые он наблюдает.

Бесхребетность. На мой взгляд, это отсутствие осознания ответственности, — заявил он.

Ранее Чумаков в интервью Светлане Бондарчук на YouTube поделился забавным воспоминанием о том, как выбирал свою будущую жену Юлию Ковальчук, используя, по его словам, достаточно прямолинейные критерии. Это заявление вызвало неоднозначную реакцию зрителей и критику в адрес артиста.

Пара сыграла свадьбу в 2013 году, спустя пять лет после начала отношений. В 2017-м у Чумакова и Ковальчук родилась дочь Амелия. В июле 2023 года на свет появилась вторая дочь — Алисия.

