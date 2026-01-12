Климатолог предсказал снижение средней температуры в Москве на 25 градусов

В будущем средняя температура в Москве может снизиться на 15–25 градусов, сообщил в разговоре с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов. По его словам, причина этого кроется в возможной остановке атлантического течения Гольфстрим, которое «обогревает» Европу. Это, уточнил он, приведет к настоящей катастрофе.

Главная проблема заключается в таянии ледников Гренландии: все больше ледяной пресной воды попадает в теплые воды Атлантики, в результате чего нарушается работа океанических течений, обогревающих Европу. Если остановится Гольфстрим, температура в Европе, и в частности в Москве, может упасть на 15–25 градусов. Это будет серьезная катастрофа, — сказал Карнаухов.

Он подчеркнул, что ситуация, которая возникнет в случае остановки Гольфстрима, затронет сотни миллионов людей, а общий ущерб может составить сотни триллионов евро. Климатолог подчеркнул, что Скандинавия, Прибалтика, северная часть Германии, Австрия и Канада покроются льдом. Что касается России, то, по словам ученого, придется эвакуировать Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск и другие северные города.

Ранее климатолог Никита Тананаев сообщил, что глобальное потепление приведет к снижению ВВП и производительности труда. Он отметил, что вырастут экономические убытки. Особенно ярко, по его мнению, негативное влияние климата может проявиться в сельском хозяйстве, где урожайность напрямую зависит от температурных условий. Наибольший ущерб, как показывают международные сравнения, понесут страны с высоким уровнем социального неравенства и слабыми институтами, рассказал Тананаев.