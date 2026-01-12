Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 16:47

Климатолог предсказал снижение средней температуры в Москве на 25 градусов

Климатолог Карнаухов: средняя температура в Москве опустится на 15–25 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В будущем средняя температура в Москве может снизиться на 15–25 градусов, сообщил в разговоре с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов. По его словам, причина этого кроется в возможной остановке атлантического течения Гольфстрим, которое «обогревает» Европу. Это, уточнил он, приведет к настоящей катастрофе.

Главная проблема заключается в таянии ледников Гренландии: все больше ледяной пресной воды попадает в теплые воды Атлантики, в результате чего нарушается работа океанических течений, обогревающих Европу. Если остановится Гольфстрим, температура в Европе, и в частности в Москве, может упасть на 15–25 градусов. Это будет серьезная катастрофа, — сказал Карнаухов.

Он подчеркнул, что ситуация, которая возникнет в случае остановки Гольфстрима, затронет сотни миллионов людей, а общий ущерб может составить сотни триллионов евро. Климатолог подчеркнул, что Скандинавия, Прибалтика, северная часть Германии, Австрия и Канада покроются льдом. Что касается России, то, по словам ученого, придется эвакуировать Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск и другие северные города.

Ранее климатолог Никита Тананаев сообщил, что глобальное потепление приведет к снижению ВВП и производительности труда. Он отметил, что вырастут экономические убытки. Особенно ярко, по его мнению, негативное влияние климата может проявиться в сельском хозяйстве, где урожайность напрямую зависит от температурных условий. Наибольший ущерб, как показывают международные сравнения, понесут страны с высоким уровнем социального неравенства и слабыми институтами, рассказал Тананаев.

погода
климат
похолодание
прогнозы
Москва
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший игрок «Зенита» оценил уход Лусиано в ЦСКА
Воробьев рассказал об уборке снега в Подмосковье во время непогоды
Обломки беспилотника повредили крышу частного дома на Кубани
Врачи назвали главные жалобы москвичей при обращении к психиатрам
Отъезд из РФ, молодая жена, новый «Универ»: как живет актер Сергей Пиоро
В школах Домодедово усилили пропускной контроль
В Китае восхитились тем, как Путину удалось смягчить риторику США
В Доброполье уничтожили бойцов ВСУ при попытке установить флаг Украины
В Казахстане запретили «оживлять» умерших людей
Чиновница удалила все соцсети и ушла в отставку
Экономист раскрыл, почему работники получат меньше денег в январе 2026 года
Мишустин поручил кабмину уравнять качество лечения в регионах и столице
Коснется всех: почему работодателей могут обязать индексировать зарплаты
Сбитый F-16 и разгром у Липцев: новости СВО к вечеру 12 января
ChatGPT рассказал, кто может получать пенсию в 300 тыс. рублей
В Германии забили тревогу из-за серьезного экономического кризиса
РКН пригрозил штрафами 33 операторам связи
Раскрыто, как вероятное банкротство Украины в 2026 году отразится на СВО
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 19 украинских БПЛА
«Обязательство сохраняется»: генсек НАТО нашел способ порадовать Киев
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.