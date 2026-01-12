В России в 2026 году установят новые дорожные знаки

В России в 2026 году установят новые разработанные дорожные знаки, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Росстандарта. Обновления должны помочь сделать поездки более безопасными и комфортными.

Знак «Глухие пешеходы» поможет водителям быстро понять, что на дороге находится человек с ограничением слуха и следует быть более внимательными, — сообщили в ведомстве.

Также изменения затронули несколько уже существующих знаков — на знаке «Платная парковка» появятся дополнительные обозначения, таблички с указанием времени действия теперь будут содержать информацию о месяцах, в которых действует ограничение, а рядом с указанием «Заснеженное покрытие» с изображением тучи с осадками будет видна снежинка — таким образом информацию на знаке можно будет разместить более компактно.

Ранее эксперты заявили, что инициатива МВД с возможным ограничением прав пожилых водителей не решит проблемы безопасности на дорогах. Ведомству рекомендовали сосредоточиться на более острых вопросах: нетрезвом вождении, опасном маневрировании во дворах и общей правовой дисциплине.