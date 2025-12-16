Новый год-2026
В России хотят закрепить приоритет электронных дорожных знаков и табло

Кабмин поручил закрепить приоритет электронных дорожных знаков и табло

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Кабмин поручил Минтрансу, Росавтодору и МВД разработать изменения в правила дорожного движения (ПДД), пишет газета «Коммерсант». Уточняется, что туда войдет введение приоритета указаний электронных знаков и табло.

Как сказано в материале, в настоящее время на электронные знаки и табло отображения информации (ТОИ) чаще всего выводится требование соблюдать скоростной режим, который может меняться в зависимости от погодных условий и в силу других причин. При этом сейчас в ПДД нет прямой нормы, обязывающей придерживаться инструкций на ТО, поэтому системы автоматической фиксации нарушений с ними не синхронизированы, и штрафы за нарушения не выносят.

Ранее член Союза юристов-блогеров при МГЮА им. Кутафина Валентина Бачурина заявила, что водители, пользующиеся навигатором на телефоне, должны планировать маршрут до начала движения. По ее словам, использование смартфона за рулем будет считаться нарушением ПДД и повлечет за собой штраф.

Юрист Полина Денисова до этого заявила, что за парковку в зеленой зоне могут оштрафовать на крупную сумму. По ее словам, визуальное отсутствие растений не освобождает от запрета на стоянку.

