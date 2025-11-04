Водителям объяснили, как избежать штрафа за использование навигатора Юрист Бачурина: водителям грозит штраф за настройку навигатора во время езды

Водители, использующие навигаторы, должны прокладывать путь до начала движения, заявила юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Валентина Бачурина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, в противном случае это считается нарушением ПДД. Бачурина предупредила, что за такое использование навигатора автомобилистам грозит штраф.

Любые манипуляции с телефоном, в том числе набор сообщений, просмотр карт и чтение, будут нарушением ПДД, — напомнила юрист.

Ранее в пресс-службе Роскачества сообщили, что если автомобильные номера оказались нечитаемыми из-за слякоти, дождя или грязи, инспектор может сделать водителям предупреждение или назначить штраф в 500 рублей. Однако, если знак закрашен, деформирован или закрыт, водителям уже грозит штраф в 5000 рублей или лишение прав.

До этого в Госавтоинспекции предупредили, что водителям, которые отказываются снимать обложку с водительского удостоверения по требованию инспектора ГИБДД, может грозить административный арест до 15 суток. Сотрудник ДПС имеет право потребовать предъявления прав без защитной обложки при наличии подозрений.