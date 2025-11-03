Водителям рассказали, что будет за отказ снять обложку с прав

Водителям рассказали, что будет за отказ снять обложку с прав ГИБДД: водителя могут арестовать на 15 суток за отказ снять обложку с прав

Водителям, которые отказываются снимать обложку с водительского удостоверения по требованию инспектора ГИБДД, может грозить административный арест до 15 суток, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Госавтоинспекции. Сотрудник ДПС имеет право потребовать предъявления прав без защитной обложки при возникновении сомнений в подлинности документа. Невыполнение данного требования квалифицируется как воспрепятствование исполнению служебных обязанностей.

За указанное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 2000 до 4000 рублей, административного ареста сроком до 15 суток или обязательных работ продолжительностью до 120 часов. Конкретная мера ответственности определяется индивидуально в каждом случае правонарушения.

Ранее юрист Кристина Каганюк напомнила, что превышение скорости на 60 км/ч и более признается серьезным нарушением ПДД, за которое предусмотрено лишение водительских прав. Она уточнила, что столь значительное превышение скоростного режима может повлечь применение строгой санкции даже при первичном нарушении. Длительное лишение прав также грозит за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или отказ от медицинского освидетельствования.

С 1 сентября в России стоимость госпошлины за получение водительского удостоверения увеличилась вдвое. Теперь оформление прав старого образца обойдется в 4000 рублей, а нового образца — в 6000 рублей. Выдача автомобильных номеров теперь стоит 3000 рублей вместо прежних 2000 рублей.