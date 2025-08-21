Стало известно, за какое превышение скорости накажут лишением прав Юрист Каганюк: за превышение скорости на 60 км/ч и более водителя лишат прав

Превышение установленной скорости движения на 60 км/ч и более считается серьезным нарушением ПДД, рассказала РИА Новости член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Кристина Каганюк. За это водителя могут привлечь к строгой мере ответственности — лишению права управления транспортным средством.

По словам юриста, столь значительное превышение является основанием для применения санкции даже в том случае, если нарушение было совершено впервые. Помимо этого, права могут изъять на длительный срок за другие грубые несоблюдения правил. Например, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или за отказ от прохождения медицинского освидетельствования сразу грозит лишение удостоверения на срок до двух лет.

Серьезное превышение скорости (от 60 километров в час) также может стать основанием для лишения даже при первом нарушении. Ну, и конечно, за оставление места ДТП лишают до 1,5 года, — рассказала юрист.

Также водительское удостоверение могут забрать за выезд на полосу встречного движения или пути железнодорожного переезда. Однако в этих ситуациях инспектор иногда может ограничиться назначением крупного штрафа, а не самой строгой меры наказания.

Ранее Госдума единогласно поддержала законопроект, вводящий штрафы и лишение прав за вождение под действием лекарств, влияющих на реакцию. Перечень опасных препаратов правительство определит позже, но санкции могут коснуться миллионов автомобилистов.