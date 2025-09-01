День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 15:03

В России вдвое выросла госпошлина за водительские права

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С 1 сентября госпошлина за получение водительских прав в России выросла в два раза. Стоимость повысилась до четырех тысяч рублей для водительского удостоверения старого образца и до шести тысяч — для нового.

Госпошлина за выдачу номеров на автомобиль выросла с двух до трех тысяч рублей. За свидетельство о регистрации ТС на бумаге придется заплатить 1,5 тысячи рублей (ранее 500 рублей), на пластике — 4,5 тысячи рублей (вместо 1,5 тысячи рублей). Стоимость паспорта транспортного средства увеличится с 800 рублей до 1,2 тысячи рублей.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что с 1 сентября водителям с синдромом Аспергера запрещено садиться за руль. По его словам, водительских прав также могут лишиться люди с депрессией, шизофренией и органическими патологиями психики.

Кроме того, с 1 сентября в России вводится штраф в 50 тысяч рублей за передачу сим-карт третьим лицам для долгосрочного пользования. Родственники составляют исключение и могут неограниченно пользоваться чужим номером. Официально вступает в силу закон о штрафе в пять тысяч рублей за поиск экстремистских материалов в интернете. За размещение рекламы в запрещенных соцсетях физлицам придется заплатить до 2,5 тысячи рублей, а юрлицам — 500 тысяч рублей.

