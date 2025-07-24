Названы пошлины, которые существенно вырастут с 1 сентября в России Пошлина за выдачу водительских прав в России вырастет в два раза с 1 сентября

С 1 сентября в России пошлины за выдачу водительских прав вырастут в два раза, сообщил РИА Новости эксперт Народного фронта Петр Шкуматов. Теперь получение национального водительского удостоверения будет стоить четыре тысячи рублей за пластиковую карту и до шести тысяч рублей за удостоверение нового образца.

Размер госпошлины не пересматривался с 2015 года, несмотря на инфляцию, которая за это время превысила 100%. Эксперт отметил, что услуга фактически предоставлялась автомобилистам по цене ниже себестоимости, а повышение пошлин — это необходимая мера для приведения цен в соответствие с реальной экономической ситуацией.

Ранее Росстат впервые в 2025 году зафиксировал недельную дефляцию. Уточняется, что с 15 по 21 июля она составила 0,05%.

Также доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что инфляция в России приблизится к уровню 4% к концу 2025 года. По его словам, ключевая ставка к этому времени может достичь 15–16%. Экономист не исключил волатильности курса рубля, особенно осенью, когда доллар может укрепиться. Однако резких скачков, по его мнению, ждать не стоит.