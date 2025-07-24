Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 05:58

Названы пошлины, которые существенно вырастут с 1 сентября в России

Пошлина за выдачу водительских прав в России вырастет в два раза с 1 сентября

Как оформить международные водительские права Как оформить международные водительские права Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С 1 сентября в России пошлины за выдачу водительских прав вырастут в два раза, сообщил РИА Новости эксперт Народного фронта Петр Шкуматов. Теперь получение национального водительского удостоверения будет стоить четыре тысячи рублей за пластиковую карту и до шести тысяч рублей за удостоверение нового образца.

Размер госпошлины не пересматривался с 2015 года, несмотря на инфляцию, которая за это время превысила 100%. Эксперт отметил, что услуга фактически предоставлялась автомобилистам по цене ниже себестоимости, а повышение пошлин — это необходимая мера для приведения цен в соответствие с реальной экономической ситуацией.

Ранее Росстат впервые в 2025 году зафиксировал недельную дефляцию. Уточняется, что с 15 по 21 июля она составила 0,05%.

Также доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что инфляция в России приблизится к уровню 4% к концу 2025 года. По его словам, ключевая ставка к этому времени может достичь 15–16%. Экономист не исключил волатильности курса рубля, особенно осенью, когда доллар может укрепиться. Однако резких скачков, по его мнению, ждать не стоит.

водительские права
госпошлина
Россия
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, за сколько Байден продал права на свои мемуары
Турэксперт раскрыла, в какой стране мужчинам нельзя носить желтый цвет
Порядка 81 тысячи жителей Приамурья остались без света из-за непогоды
Сажаем в июле: какие овощи и зелень дадут большой урожай до первых холодов
Названы пошлины, которые существенно вырастут с 1 сентября в России
В России передвинули крайний срок оплаты услуг ЖКХ
«Град» разгромил ВСУ, крах обороны под Сумами: успехи ВС РФ к утру 24 июля
В Венгрии рассказали, как ЕС мешает урегулированию конфликта на Украине
В Совфеде РФ раскрыли смысл союза между ФРГ и Великобританией
Шаурму больше не ем! Готовлю трубочки с фаршем и сыром — это вкуснее
Россиянам дали советы, как не ошибиться с вкладами
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 июля
Названо оружие, в производстве которого США отстают от России
Марочко рассказал, как глубоко армия РФ вклинилась в оборону ВСУ под Сумами
Что купить для автомобиля летом: топ-6 полезных товаров
Огонь охватил гаражи из-за падения дрона ВСУ в Сочи
Следствие требует заочно арестовать одного из лидеров РДК
«Только одно решение»: Сийярто объяснил, зачем нужно соглашение РФ и США
Протестующие могут заночевать на месте митинга в Киеве
Стало известно о ликвидации военных ВСУ в Дачном
Дальше
Самое популярное
Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.