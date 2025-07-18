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18 июля 2025 в 11:23

Стало известно, что будет с инфляцией к концу 2025 года

Экономист Щербаченко: инфляция снизится до 4% к концу 2025 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Инфляция в России снизится до 4% к концу 2025 года, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, ключевая ставка к этому времени может достичь 15–16%.

К концу 2025 года можно ожидать ключевую ставку на уровне 15-16%. По прогнозам, при текущей денежно-кредитной политике инфляция снизится до 4% к 2026 году и останется на целевом уровне в будущем, — пояснил Щербаченко.

При этом он не исключил волатильности курса рубля, особенно осенью, когда доллар может укрепиться. Однако резких скачков, по его мнению, ждать не стоит.

Прогноз на июль 2025 года: ожидается, что курс доллара будет колебаться в пределах 77–83 рублей, при этом 83 рубля выглядит как уровень максимума, выше которого рост маловероятен. А осенью курс составит 83-89 рублей за доллар, — резюмировал Щербаченко.

Ранее риелтор Константин Апрелев заявил, что цены на жилье в России могут упасть, если ключевая ставка Центробанка будет снижаться. Он отметил, что после отмены льготной ипотеки спрос на недвижимость выровнялся, однако стоимость новостроек продолжает оставаться высокой.

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