«Зависит от ключевой ставки»: риелтор о будущих ценах на жилье в России

«Зависит от ключевой ставки»: риелтор о будущих ценах на жилье в России Риелтор Апрелев заявил, что снижение цен на жилье зависит от ключевой ставки ЦБ

Цены на жилье в России могут упасть, если ключевая ставка Центробанка будет снижаться, заявил риелтор Константин Апрелев в беседе с KP.RU. Специалист рассказал, что после отмены льготной ипотеки спрос на недвижимость выровнялся, однако стоимость новостроек продолжает оставаться высокой.

Все зависит от ключевой ставки: если она продолжит снижаться, то ипотека станет более доступной, жилье будет дешеветь, — отметил он.

Риелтор подчеркнул, что текущая ставка в 21% делает жилье недоступным для большинства покупателей. Он также отметил, что новостройки дорожают медленнее, чем инфляция, которая составила 3,6% за первые пять месяцев 2025 года, в то время как цены на новостройки выросли лишь на 2,9%.

Ранее сообщалось, что 33 российских региона столкнулись с переизбытком предложения на рынке новостроек. Согласно результатам исследования ЕРЗ.РФ, наиболее уязвимыми оказались Орловская, Пензенская и Челябинская области, а также Красноярский край и Карачаево-Черкесия.