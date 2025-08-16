Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Госпошлина за получение водительских прав в России увеличится вдвое

В России госпошлина за получение водительских прав вырастет вдвое с 1 сентября

Госпошлина за получение водительских прав в России вырастет с двух до четырех тысяч рублей, заявил ТАСС почетный адвокат РФ, вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский. По его словам, это произойдет с 1 сентября текущего года.

Выдача водительского удостоверения была две тысячи рублей, а будет составлять четыре тысячи рублей. Выдача номеров на мотоцикл и прицепы была 1,5 тысячи рублей, станет — 2250 рублей, — подчеркнул эксперт.

Также с 1 сентября до 4,5 тысячи рублей вырастет госпошлина за выдачу пластикового СТС, до шести тысяч — за выдачу водительских прав нового поколения, и до трех тысяч — за выдачу госномера на автомобиль, добавил Ольшанский. Кроме того, подорожает выдача металлического транзитного номера на автомобиль — с 1,6 тысячи 2,4 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести штрафы до 15 тысяч рублей за рулонные шторы на стеклах автомобилей — так называемую «иранскую тонировку». Шторки крепятся с помощью присосок и быстро снимаются после остановки автоинспекторами. Из-за этого не получается замерить светопропускание стекла и назначить штраф.

До этого стало известно, что с 1 сентября россиян начнут наказывать за непропуск автомобилей с мигалками, но без цветографической раскраски на борту. Недобросовестным водителям придется заплатить штраф в размере до 7,5 тысячи рублей.

