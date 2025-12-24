Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 12:58

Путину доложили об итогах визита Дмитриева в США

Песков: Дмитриев доложил Путину во всех деталях результаты переговоров в Майами

Владимир Путин
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев детально рассказал российскому лидеру Владимиру Путину об итогах переговоров в Майами с делегацией США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Встречи проходили 20–21 декабря, передает ТАСС.

Дмитриев имел возможность уже доложить президенту об итогах своей поездки во всех нюансах, — сказал Песков.

Ранее Дмитриев иронично предложил обменяться американскими санкциями с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Так он прокомментировал свой предыдущий пост в соцсети X, в котором предположил, что запрет на въезд в США для пяти европейских активистов за попытки цензурировать американские платформы мог коснуться самой фон дер Ляйен.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс зафиксировал большой прогресс в урегулировании конфликта на Украине и отметил, что в ближайшие недели ожидаются «хорошие новости». Он подчеркнул, что в администрации президента США разочарованы тем, что кризисную ситуацию пока не удалось разрешить. В частности, Вашингтон считал, что этот конфликт будет проще всего урегулировать.

