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23 июля 2025 в 23:55

Росстат впервые за год зафиксировал недельную дефляцию

Росстат впервые за год зафиксировал недельную дефляцию с 15 по 21 июля

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Росстат впервые в 2025 году зафиксировал недельную дефляцию, передает ведомство. Уточняется, что с 15 по 21 июля она составила 0,05%.

За период с 15 по 21 июля 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,95%, с начала месяца – 100,76%, с начала года – 104,56%, — сказано в данных Росстата.

При этом дефляция на плодоовощную продукцию на отчетной неделе вновь усилилась. В среднем составила 3,5%, в то время как неделей ранее — 2,3%.

Так, свекла подешевела на 9,2%, белокочанная капуста — на 8,3%, картофель — на 7,3%, огурцы — на 6,8%. Яблоки, напротив, выросли в цене на 0,4%. Как и говядина, мороженая рыба, пшеничный хлеб, которые подорожали на 0,2%. Также стали больше стоить колбасы, пастеризованное молоко и ржаной хлеб – на 0,1%. При этом подешевели куриные яйца – на 1%.

До этого доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат экономических наук Игорь Балынин сообщил, что среднедушевые доходы россиян выросли за год на 17,9% по сравнению с первым кварталом 2024 года. По его словам, это практически на восемь процентных пунктов выше уровня инфляции в первом квартале текущего года.

Тем временем в июне инфляция для бедных (рост цен на минимальный набор товаров и услуг) замедлилась до 10,5%. Такую информацию показал обзор макроэкономических тенденций Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. По данным ЦМАКП, снова подстегнуть рост показателя может заметное повышение тарифов ЖКХ.

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