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14 июля 2025 в 11:33

Экономист указал на резкий рост доходов населения в России

Экономист Балынин: среднедушевые доходы россиян за год увеличились на 17,9%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среднедушевые доходы россиян выросли за год на 17,9% по сравнению с первым кварталом 2024 года, сообщил «Газете.Ru» доцент Финансового университета при Правительстве России, кандидат экономических наук Игорь Балынин. По его словам, это практически на восемь процентных пунктов выше уровня инфляции в первом квартале текущего года.

То есть рост среднедушевых доходов населения идет не только в номинальном выражении, но и в реальном. Годом ранее среднедушевые доходы населения выросли на 14,7%. Соответственно, темпы роста среднедушевых доходов населения в первом квартале 2025 года ускорились. Этому способствуют рост зарплат, индексация пенсий и пособий, также растет объем средств, размещенных на вкладах, — сказал Балынин.

Он назвал регионами с наибольшим ростом показателя Калмыкию (+26%), Кабардино-Балкарию (+24,5%), Карачаево-Черкесию (+21,5%), Удмуртию (+21,3%), Краснодарский край (+20,3%) и Нижегородскую область (+20,3%).

Ранее исследование показало, что у 38% россиян нет каких-либо накоплений. От одного до двух месяцев смогут прожить на накоплениях 24% имеющих их россиян. Меньше месяца могут продержаться без зарплаты 13% имеющих накопления участников опроса, от трех до шести месяцев — 12%, от полугода до года — 7%.

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