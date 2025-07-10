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10 июля 2025 в 08:52

Двое из пяти россиян не имеют накоплений

SuperJob: у 38% россиян не оказалось никаких накоплений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У 38% россиян нет каких-либо накоплений, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob. От 1 до 2 месяцев смогут прожить на накоплениях 24% имеющих их россиян.

Меньше месяца могут продержаться без зарплаты 13% имеющих накопления участников опроса, от трех до шести месяцев — 12%, от полугода до года — 7%. Прожить c «подушкой безопасности» больше года смогут 6% скопивших сбережения опрошенных. В среднем накоплений участников опроса хватит на четыре месяца.

Исследование показало, что за своим финансовым состоянием следят 78% россиян, а 80% умеют планировать доходы и расходы. Около половины опрошенных рассчитывают финансы на шесть месяцев вперед. Согласно исследованию, мужчины чаще следят за деньгами, чем женщины. Они планируют траты на более длительный срок.

Ранее опрос Финансового университета при правительстве РФ и негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Достойное БУДУЩЕЕ» показал, что более половины россиян в возрасте от 18 до 25 лет нуждаются для ощущения финансовой безопасности как минимум в 1 млн рублей. О будущей пенсии задумывается треть опрошенных.

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