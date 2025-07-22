Инфляции для бедных предрекли новый скачок ЦМАКП: инфляция для бедных в России замедлилась в июне до 10,5%

В июне инфляция для бедных (рост цен на минимальный набор товаров и услуг) замедлилась до 10,5%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на обзор макроэкономических тенденций Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. По данным ЦМАКП, снова подстегнуть рост показателя может заметное повышение тарифов ЖКХ.

В перечень учитываемых позиций входят моющие средства, медикаменты, услуги ЖКХ и транспорта, а также минимальный набор продуктов без ряда продовольственных товаров, алкогольных напитков и животного масла. По расчетам ЦМАКП, в июне темпы роста цен на «корзину для бедных» замедлились до 10,5%, потребительская инфляция составила 9,4%.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что инфляция в России приблизится к уровню 4% к концу 2025 года. По его словам, ключевая ставка к этому времени может достичь 15–16%. Экономист не исключил волатильности курса рубля, особенно осенью, когда доллар может укрепиться. Однако резких скачков, по его мнению, ждать не стоит.

До этого доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат экономических наук Игорь Балынин сообщил, что среднедушевые доходы россиян выросли за год на 17,9% по сравнению с первым кварталом 2024 года. По его словам, это практически на восемь процентных пунктов выше уровня инфляции в первом квартале текущего года.