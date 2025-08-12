Путин назвал уровень инфляции, ожидаемый к концу года Путин заявил, что Банк России ожидает снижение инфляции до 6–7% к концу года

Центральный банк России ожидает, что к концу года динамика потребительских цен может достигнуть 6–7%, заявил на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, снижение уровня инфляции стало важным достижением для страны. Путин обратил внимание, что по итогам июля она составила 8,8%.

По оценкам Банка России, к концу года динамика потребительских цен может оказаться в пределах 6–7%, — сказал глава государства.

В ходе заседания Путин также обратил внимание, что безработица в России остается на рекордно низком уровне. Президент признал, что в стране наблюдается рост скрытой и официальной безработицы. Однако, по его словам, она остается на историческом минимуме.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести заморозку цен на социально значимые продукты с 1 сентября и до конца года. Он отметил, что за год расходы российских семей на продукты питания выросли на 10–15%, а инфляция к концу июля превысила 9%.