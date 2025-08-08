В Госдуме предложили способ борьбы с ростом цен

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести заморозку цен на ряд социально значимых продуктов с 1 сентября. В беседе с РИА Новости он заявил, что эта мера должна действовать до конца текущего года.

Миронов отметил, что за год расходы российских семей на продукты питания выросли на 10–15%, а инфляция к концу июля превысила 9%. Он указал, что сезонная стабилизация цен на плодоовощную продукцию уже началась, однако дефляция выражена слабее, чем в предыдущие годы, и в скором времени завершится.

Я предлагаю на низшей точке инфляции, а именно с 1 сентября и до Нового года, зафиксировать цены на самые востребованные продтовары, — сказал Миронов.

Он отметил, что в соответствии с предложением Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) рекомендуется зафиксировать цены на продукты первой необходимости сроком на три-четыре месяца. Под заморозку цен, согласно предложению аналитиков, должны попасть мясо, сахар, овощи и фрукты, добавил политик.

По его словам, реализация такой меры должна сопровождаться рядом действий: снижением пошлин на определенные категории товаров, введением налоговых льгот, переходом на прямые поставки от производителей, заключением долгосрочных соглашений между аграрным сектором и торговыми сетями, а также оказанием господдержки сельхозпроизводителям. Все это, по его мнению, должно находиться под контролем государства.

Ранее Миронов заявил, что необходимо расширить основания для предоставления кредитных каникул и убрать лимиты по кредитам, из-за которых банки массово отказывают заемщикам. Кроме того, надо обязать кредиторов снижать ставки по выданным займам вслед за ставкой ЦБ РФ, подчеркнул парламентарий.